Grabois presentará su libro en La Plata tras el anuncio de su candidatura

"La idea es debatir mitos, realidades y proyecciones sobre trabajo, pobreza, violencia social, vivienda, alimentos, territorio, crisis ambiental y otros desafíos de nuestra generación", planteó Grabois en sus redes sociales.

Grabois es fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). En 2016, fue designado por el Papa Francisco consultor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, y en 2020 miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede. Es autor de La clase peligrosa, Siete pecados argentinos y Manal de Economía Popular, entre otros libros y publicaciones.

El anuncio de su candidatura

El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, no descartó ir por la presidencia el año próximo en el caso de que en el Frente de Todos se impusiera "un candidato de centro" como Sergio Massa que se limitara a "la administración de lo existente" y que piense que "está bien el acuerdo con el FMI y el extractivismo".

Sostuvo que se postularía "para que no se diluya una militancia que se plantea algo mejor que la administración de lo existente, que es Massa",

"Si hubiera un candidato ´de centro´, que piensa que está bien el acuerdo con el FMI, que piense que está bien el extractivismo, que trate todo el tiempo de quedar bien con el sector empresario, que no tenga conocimiento ni priorice las políticas de Tierra, Techo y Trabajo, dentro de una interna del Frente de Todos, podría serlo, con el único objeto de que exista una opción para los que tenemos un planteo alternativo", admitió.

"Pero es algo que yo no tengo claro, que tengo que hablar mucho con mis compañeros y reflexionar mucho también si eso es útil o no. La razón para hacerlo es un bien mayor. Ese sería un escenario posible, no probable, pero posible", reconoció en una entrevista que concedió a La Nación.