Guerra por avales truchos complica el armado de La Libertad Avanza en provincias

El corto y vertiginoso camino de la aventura libertaria invirtió la carga de los hechos. Extrañamente, primero vino el poder y recién ahora la conformación de una ingeniería propia. Sin gobernadores y con escasa representación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, Karina Milei consideró necesario dotar de un entramado a LLA, c on el objetivo de construir una oferta autóctona en las elecciones legislativas del 2025.

La jurisdicción gobernada por el radical Alfredo Cornejo no es una plaza menor. En tierra cuyana, Javier Milei obtuvo el 71,4% de los votos en el balotaje frente a Sergio Massa, y cuatro de las bancas de LLA en la Cámara baja. Por eso, en Balcarce 50 la consideran una cantera para las legislativas del año próximo.

Arrieta, quien semanas atrás fue noticia por asistir a una reunión de la Comisión de Legislación Penal y Seguridad Interior con un patito de juguete en la cabeza, una moda que surgió en las redes sociales y que rápidamente se extendió entre los más jóvenes, ocupa uno de esos escaños.

Lourdes Arrieta.jpg La diputada Lourdes Arrieta con los populares patos amarillos sobre la cabeza durante el debate en Comisión.

Alfil de Karina "El Jefe", la legisladora está sospechada de haber falsificado avales y de haber incluido tanto a personas fallecidas como a dirigentes del PRO entre los firmantes. Al respecto, el secretario legislativo del Senado de Mendoza, Lucas Faure, aseguró que "lo que me preocupa es que hayan agarrado la lista de afiliados del PRO. Hay que cambiar de cuajo la ley de partidos políticos".

"Las afiliaciones tienen que ser digitales y con autenticación. El sistema de avales se presta para la truchada y nunca faltan truchadores", reclamó el funcionario en un mensaje de X que fue retuiteado por la vicegobernadora Hebe Casado. En la misma senda, la diputada provincial del PRO Sol Salinas, quien figura entre los supuestos avales a LLA, aseguró que "podría presentar una denuncia", pero descartó esa posibilidad. "Pienso en grande y haremos de esto un cambio, presentaremos un proyecto con los diputados nacionales para cambiar el sistema y digitalizar las firmas", comentó a CNN Radio.

"Este es un problema que pasa en todos los partidos políticos, que no tiene nada que ver con un solo dirigente, sino que es un práctica habitual. Lo vengo hablando con diputados, porque la modificación tiene que venir del Congreso de la Nación, porque se modifican el Código Nacional Electoral, la ley Orgánica de Partidos Políticos. Es obsoleto tener un soporte papel donde uno tenga que firmar", explicó. Otras figuras que aparecen en la lista son el dirigente amarillo Enrique Thomas y el empresario "Orly" Terranova.

Esta semana, el titular del PAMI de Mendoza, Carlos Soloa Vacas, quien había desembarcado en el cargo de la mano de la diputada, fue echado en medio de rumores de presiones constantes de Arrieta. La gestión de Soloa Vacas duró menos de tres meses, ya que había asumido a comienzos de marzo.

Lourdes Arrieta Karina Milei.jpg

"Tienen una impericia tremenda. La diputada Arrieta se adueña del partido como si fuera un patrimonio familiar. Los apoderados del partido son ella y su hermano. Si no lo abren, van a terminar chocando el cochecito", confió a este medio una fuente de la provincia.

Por su parte, el secretario administrativo de la Cámara de Senadores local, Pablo Priore (PRO), pedirá que Arrieta sea destituida de su cargo de diputada por "inhabilidad moral". Es porque el padre de Priore, Miguel Ángel Priore Vítolo -histórico dirigente mendocino fallecido en 2018-, también fue incluido dentro de los avales, siempre de acuerdo a la lista que circuló. Si bien por ahora el escenario se tensa con insinuaciones, la situación podría escalar en caso de que se judicialicen los distintos frentes.

Río Negro: lluvia de denuncias por falsificación de firmas

En Río Negro, la tropa libertaria atraviesa una realidad similar a la mendocina, con el estallido de un escándalo por afiliaciones truchas que incluye hasta una peculiar arista boxística. La principal sindicada es la diputada nacional y referente del anarcocapitalismo en la provincia, Lorena Villaverde, quien ya acumula diversas denuncias en la Justicia por haber introducido firmas de personas que ni siquiera estaban enteradas del procedimiento.

Una de las damnificadas es la secretaria general de ATE Bariloche, Patricia Reinahuel. En diálogo con Ámbito, la dirigente comentó: "Enterarme de que aparezco en una lista dando un aval para la conformación de La Libertad Avanza en Río Negro me causó asombro, sorpresa. Sucede que ahora soy la secretaria general de ATE Bariloche y por cuatro años tengo este mandato. No se condice con lo que hago. Desde noviembre, cuando asumimos, estuvimos al frente de todas las luchas, que son el cierre de organismos nacionales, el despido de trabajadores de ANSES, PAMI, etc."

"Todavía no nos llamaron para declarar, pero tenemos una denuncia en curso que hicimos con el abogado del gremio. Hicimos la presentación correspondiente al Juzgado Federal de Viedma y ahora estamos esperando respuesta", detalló. Por última, consultada respecto a la presencia de militantes libertarios en Bariloche, comentó: "En Río Negro, los libertarios no se muestran. Acá jamás conocí personas que se reconozcan libertarias. Sé que había un pequeño grupo que había desplegado una bandera en el Centro Cívico, pero más allá de eso, nada".

Lorena Villaverde Martín Menem.jpg Lorena Villaverde, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El caso salpica también a la dirigente libertaria Celeste Ventureyra. Ventureyra, además, preside la Federación de Box de Río Negro y es delegada de la sede ANSES de Viedma. Ocurre que, entre los nombres de los que supuestamente avalaron la conformación de LLA en la provincia, figuran las firmas de distintos púgiles, quienes al enterarse se desligaron de la situación. Tras la difusión de los hechos, la Federación Argentina de Box (FAB) tomó cartas en el asunto. Mediante su Comité de Disciplina, propuso sancionar por un año a la funcionaria.

"El Tribunal de Disciplina considera que nos encontramos ante un caso de comprobado incumplimiento de disposiciones reglamentarias que afectan el prestigio de la FAB y que violan los principios del amateurismo en materia de boxeo, en este caso agravados por investidura detentada por la imputada (presidenta de la Federación provincial)", dice el documento del organismo. A modo de cierre, reclama una sanción de "12 meses computados a partir de la fecha de la comisión de los hechos".

Box río Negro.jpg

Entre los deportistas cuyas firmas fueron presentadas como avales está el boxeador Jairo Rayman. “Todavía lo estoy desayunando, ya merendando. No sé qué decir, me tomó por sorpresa, no entiendo nada. La verdad es que me descolocó primero, no entendía nada, sinceramente me asombró. Ni siquiera había visto el tema en las redes”, comentó el rionegrino a Radio Seis.

Tal fue la escalada de los hechos -que incluyen cerca de 30 denuncias penales- que el apoderado de LLA en Río Negro, Jonathan O'Rourke, presentó una nota ante el juez Hugo Greco, a cargo de la causa por los avales, pidiéndole suspender el proceso de conformación del partido por al menos 30 días. En suma, al igual que en Mendoza, se trata de una dura interna, donde distintos dirigentes pujan por hacerse con el timón del sello libertario.

Armados pendientes

En apenas dos semanas, la Argentina de la era Milei vivirá su primer test electoral. Será el 23 de junio en la localidad cordobesa de Río Cuarto. Y aunque es una de las provincias donde el libertario mostró algunos de sus mejores números en la segunda vuelta presidencial (73%), su fuerza no competirá. Esa compulsa tendrá 10 candidatos y se definirá, según se estima, entre el cordobesista Guillermo de Rivas y el radical Gabriel Parodi.

Otro caso importante es Misiones, donde el Gobierno nacional, vía Guillermo Francos, suscribió un acuerdo político con el Frente Renovador de la Concordia (FRC), a cargo de Carlos Rovira. Dentro de eses pacto, se incluyó la decisión de que la Casa Rosada no presente listas propias el año próximo.

En vez de eso, el FRC se propuso absorber a la militancia libertaria que comenzó a germinar al calor del triunfo de 2023. A cambio, el misionerismo se comprometió a apoyar la ley Bases. Resta saber si la rebelión policial y de estatales que sacudió al distrito modificó los términos. En cualquiera de los escenarios, Karina Milei tiene mucho por hacer.