Guillermo Ferraro explicó los motivos de su salida y apuntó contra el entorno de Javier Milei por la filtración

Guillermo Ferraro: "Yo no filtré nada"

"Yo no quería hablar en todo este tiempo porque me aceptaron la renuncia hace una semana. Ese día de la reunión de Gabinete no se trató nada confidencial. Hubo un enojo del presidente que fue administrado con alguna mala intención por alguna parte del equipo más cercano, que lo hizo trascender a la prensa", dijo Ferraro en diálogo con Radio con Vos.