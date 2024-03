Guillermo Francos advirtió a los gobernadores por el Pacto de Mayo: "El que no quiera acordar, se quedará afuera"

Asimismo, el ministro del Interior aclaró que la aprobación de la ley ómnibus no será un "condicionante" para la firma del Pacto de Mayo: "No es que sea una condición para el acuerdo, el pacto es una cosa muy superior a una ley, es una enumeración de diez principios básicos sobre los que tenemos que mostrar un acuerdo y después avanzar en cada uno de esos principios, lo que implica reformas, cambios en el sistema actual, son temas distintos", explicó.

Los 10 principios que propone Javier Milei para el nuevo orden económico con el Pacto de Mayo

El presidente, Javier Milei, anunció este viernes un nuevo pacto fundacional para la República Argentina con 10 principios, al que denominó "Pacto de Mayo", en el marco de la apertura del 142ª período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

El jefe de Estado convocó a gobernadores, expresidentes y líderes de partidos políticos a "deponer intereses" y los llamó a que el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba se firme "un nuevo contrato social" con diez políticas de Estado, que estará sujeta a la aprobación de la Ley Bases y a un nuevo Pacto Fiscal.

En un discurso de un poco más de una hora, Milei dijo que el objetivo es "dejar atrás las antinomias del fracaso y abrazar ideas de la libertad, con las diez políticas de Estado que el país necesita", que enumeró al hablar ante la Asamblea Legislativa.

En ese marco, informó que instruyó a sus ministros para que, "antes de firmar el Pacto de Mayo", convoquen a los gobernadores "a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo" para "sancionar la ley Bases y un paquete fiscal de alivio para las provincias".

En un mensaje a los sectores opositores, el Presidente dijo que en la política "si bien no elegimos el camino de la confrontación tampoco lo escapamos" y aseguró que, "si eligen el camino de la confrontación, se encontrarán" con algo "diferente a lo que conocen". "La política no es un fin en sí mismo, no vivimos de la política, lo único que tenemos es sed de cambio. Si bien no elegimos la confrontación, tampoco le escapamos. Si buscan conflicto, conflicto tendrán", advirtió el mandatario.