Guillermo Francos defenderá la gestión en Diputados y deberá responder más de 4.000 preguntas

La actividad protocolar puede no iniciar porque legisladores opositores y aliados no están en la ciudad de Buenos Aires en las vísperas de Semana Santa.

La posible caída del quórum, que implicaría la ausencia de al menos 129 diputados, no fue prevista por La Libertad Avanza , que eligió hace dos semanas la fecha (miércoles 16 de abril a las 14:30 horas) para evitar una alianza opositora en torno a la investigación de la estafa $LIBRA , que finalmente se terminó dando. Lo que no previó el oficialismo es que el día previo a la Semana Santa muchos legisladores tendrían problemas para conseguir vuelos y regresar a sus provincias, así que prefirieron quedarse antes de movilizarse a la ciudad de Buenos Aires para una actividad protocolar.

Gabriel Bornoroni Silvana Giudici Dialoguista PRO La Libertad Avanza El PRO y La Libertad Avanza no pudieron unificar posturas. Mariano Fuchila

A partir de allí nació un debate interno entre los bloques sobre la necesidad o no de tener la mitad de diputados presentes para dar la defensa de la gestión. "Nosotros entendemos que el jefe de Gabinete puede dar el informe oral siempre y cuando haya quórum. Sino, no debería darlo”, sentenciaron desde la Jefatura de Gabinete y anticiparon qué pasará si no consiguen la mitad de la asistencia en la Cámara baja: Francos dejará un informe por escrito y se retirará del recinto.