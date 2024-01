Guillermo Francos: "Hay consenso mayoritario para aprobar la ley ómnibus"







Para Guillermo Francos, los legisladores de los bloques con los que hablan "están totalmente de acuerdo" con el dictamen que se tratará el miércoles.

Guillermo Francos: "Hay consenso mayoritario para aprobar la ley ómnibus" Foto: Agencia Télam.

Guillermo Francos, ministro del Interior, aseguró el martes que el oficialismo tiene los números necesarios para conseguir la media sanción de la ley de Bases en la Cámara de Diputados. Además, declaró que no acordaron nada con respecto al Impuesto País en la reunión con los legisladores.

"Creemos que hay un consenso mayoritario para aprobar la ley. Además, no veo por qué no debería aprobarse", declaró Francos en diálogo con Radio Rivadavia.

Confirmó que se habló del Impuesto País en el encuentro que mantuvo ayer con los gobernadores y legisladores ''dialoguistas'': "con los gobernadores hablamos del Impuesto País, pero no quedamos absolutamente en nada. Fue una conversación, un planteo que hicieron los gobernadores, pero quedó ahí. No acordamos nada", explicó. Con estos dichos, Francos dejó mal parado al vocero presidencial, Manuel Adorni, que en su conferencia de prensa matutina afirmó que el capítulo impositivo no se había tratado en el cónclave del lunes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El titular del Interior se refirió también sobre los dialoguistas, al decir que "no sé si alguno me quiere o no me quiere, he tratado permanentemente de acercar posiciones y dialogar". Para Francos, los legisladores de los bloques con los que hablan "están totalmente de acuerdo" con los lineamientos generales del dictamen que se tratará en el recinto.

También hizo foco en los artículos vinculados al otorgamiento de facultades al presidente Javier Milei, recordando que "todos los presidentes han tenido declaraciones de emergencia y facultades delegadas y nadie se quejaba". En su opinión sobre el futuro del país, envió un mensaje de esperanza: "estoy convencido de que la inflación va a ir bajando. Soy optimista con el futuro y no me asustan los agoreros". Luego, apuntó contra el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo que decidió hoy que el DNU 70/23 es inconstitucional en materia del capítulo de reformas laborales. Lo hizo depués de que en una medida cautelar frenara las reformas. Ahora todo está bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia. "El Gobierno va a apelar hasta el final el tema laboral. La justicia laboral forma parte de la vieja historia", finalizó Francos. Daniel Scioli fue designado como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes Daniel Scioli fue designado por el Gobierno de Javier Milei como nuevo secretario de Turismo, Ambiente y Deporte. La designación fue confirmada por el ministro del Interior, Guillermo Francos: "Junto al presidente @JMilei nos reunimos con @danielscioli, quien asumirá en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de @MinInteriorAR". Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GAFrancosOk/status/1752374295961940456?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1752374295961940456%7Ctwgr%5Ef3ae036e1b8cdc36e3bc3233408f527d58f94f6d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fdaniel-scioli-fue-designado-como-secretario-turismo-ambiente-y-deportes-n5933587&partner=&hide_thread=false Junto al presidente @JMilei nos reunimos con @danielscioli, quien asumirá en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de @MinInteriorAR. pic.twitter.com/uxTtBwfQeC — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) January 30, 2024 Después de oficiar como embajador argentino en Brasil, Scioli se incorpora al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y estará al mando de las áreas de ambiente, turismo y deportes. Ley ómnibus: qué es el impuesto PAIS, el principal punto de conflicto entre el oficialismo y la oposición A menos de 24 horas del tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, las negociaciones se vieron trabadas por un ítem en particular: el impuesto PAIS. Mientras los gobernadores y la "oposición dialoguista" afirman haber avanzado con el Gobierno sobre la coparticipación del gravamen en la última reunión, desde el Poder Ejecutivo niegan cualquier tipo de pacto y apuntan a tratar la iniciativa "más adelante". "La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante", escribió este lunes por la tarde la cuenta oficial de la oficina presidencial, apenas unas horas después de la reunión entre Gobierno, provincias y diputados. En su conferencia de prensa habitual, el vocero presidencial reiteró la postura ejecutiva y negó negociaciones con los sectores de la oposición en relación a este tópico: "No sólo que no se habló en la reunión, sino que no está en discusión. De hecho la propia oficina del Presidente sacó un comunicado el día de ayer aclarando que cualquier discusión de la ley que tenga que ver con temas económicos se iban a dar más adelante". El impuesto PAIS, hoy por hoy el punto de mayor conflicto entre oficialismo y oposición, es el impuesto que grava las operaciones de compra de moneda extranjera para el pago de compras al exterior. La intención, tanto desde la oposición parlamentaria como desde las gobernaciones provinciales, es coparticipar lo recaudado por el impuesto debido al ajuste anticipado que realizará el Gobierno en las provincias, en el marco de un plan de recorte del gasto público. 3 días después de asumir, el 13 de diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo Nacional fijó en 17,5% la alícuota del Impuesto PAÍS, que se aplica a la compra de moneda extranjera para el pago de las operaciones de importación de mercaderías y servicios de transporte asociados al comercio exterior.