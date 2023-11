¿Guiño a Milei?: las fuertes críticas de Schiaretti a Massa en Córdoba

Sergio Massa llegó a Córdoba para tratar de captar votos, en un terreno que le viene siendo esquivo al peronismo en las últimos comicios. Sin embargo, la visita del candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) de esta provincia, generó la respuesta del gobernador y excandidato, Juan Schiaretti, quien disparó con dureza contra el ministro de Economía desde su cuenta de la red social X (ex Twitter), donde habló del "desastre económico que viene haciendo el gobierno kirchnerista de Sergio Massa". Mientras tanto, a pocos días del balotaje, consultá dónde voto y cuáles son las boletas que se van a usar en la segunda vuelta.