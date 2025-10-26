Habló Karina Milei desde el Hotel Libertador: "Estamos muy contentos"







La secretaria General de la Presidencia se dirigió a la prensa junto a Martín Menem en la puerta del bunker de La Libertad Avanza.

Karina Milei dio unas palabras desde el búnker de La Libertad Avanza junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. A la espera de los resultados de las Elecciones Legislativas Nacionales, la secretaria General de la Presidencia, expresó: "Estamos muy contentos. La verdad, quiero agradecerles porque, como han visto todos, han sido unos comicios muy tranquilos, ha sido en paz, eso le agradezco a todos los que participaron".

Karina destacó la presencia de su sello en los 24 distritos del país, celebró la implementación sin dificultades de la Boleta Única de Papel, y se mostró expectante por los resultados: "No hubo ni una sola queja. Es un logro de este gobierno".

"Los números no los tenemos, así que vamos a seguir esperando y quiero agradecerles a todos los argentinos que se levantaron y fueron a votar, que es lo que les pedimos durante todo este tiempo", confesó.

video karina milei Al finalizar su discurso, La hermana de Javier Milei, afirmó: "Y agradecerles también a todos los fiscales que están cuidando los votos y que, por favor, se queden hasta último momento".

En el interior del búnker, ubicado en la intersección de la calle Maipú y la avenida Córdoba, se congregaban los principales dirigentes del espacio y algunos militantes, todos atentos a los resultados preliminares. Karina Milei se presentó en el hotel antes de las 18.00 y encabezó la mesa de campaña. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se incorporó al grupo poco después de las 18.20, momento en el que se aguardaba el análisis de los primeros boca de urna.