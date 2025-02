Horacio Rodríguez Larreta se refirió a la derrota electoral de 2023: "Nadie me invitaba a nada"

En ese marco, el exfuncionario se refirió al traspié sufrido en las elecciones presidenciales de 2023. “Tuve un proceso personal de acomodarme al golpe que recibí. Yo estaba convencido de que iba a ser presidente desde los diez años. El golpe fue muy fuerte y no me lo esperaba”, recordó en una entrevista que brindó a Radio con Vos. “ Nadie me invitaba a nada (...) La primera soledad , en mi caso, la más fuerte, fue la del la de perder el poder. Y ayer cuando dije que tenía ganas de volver ya empezaron a llamar. Empiezan a aparecer, el teléfono volvió a andar... ”, añadió.

“En el fútbol dicen que el peor resultado es ir ganando 2 a 0 al final del primer tiempo porque te vas metiendo para atrás, te haces conservador. Si ya gané, no hagamos olas , que nos apoyen todos. No vayamos a un debate. ¿Para qué arriesgar? Además, sos el muñeco a voltear... Todos me pegaban a mí. Yo no respondía y llega un momento que la gota horada la piedra... Y me pasó un poco“, sostuvo.

Horacio Rodríguez Larreta anunció que será candidato en las próximas elecciones

Mediante un comunicado, Larreta confirmó que se encuentra en campaña para competir en los comicios de medio término que tendrán lugar a mitad de año. Será a través de su actual espacio, Movimiento al Desarrollo (MAD), fundado a mitad del 2024. "Todos los días elijo un barrio de la ciudad de Buenos Aires y lo camino durante horas. Después de tantos años, reconozco cada calle, cada cuadra. Sé lo que hicimos en cada lugar. Mi vida y la de Buenos Aires se mezclan. A veces no sé dónde termina una y dónde comienza la otra", dijo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/horaciorlarreta/status/1894157696976257427?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1894157696976257427%7Ctwgr%5E52dbd137ec2d6a667db402f2b39e7c9af6b301a9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fhoracio-rodriguez-larreta-anuncio-que-sera-candidato-las-proximas-elecciones-n6117083&partner=&hide_thread=false Vuelvo.



Todos los días elijo un barrio de la ciudad de Buenos Aires y lo camino durante horas. Después de tantos años, reconozco cada calle, cada cuadra. Sé lo que hicimos en cada lugar. Mi vida y la de Buenos Aires se mezclan. A veces no sé dónde termina una y dónde comienza la… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 24, 2025

Durante sus recorridas por la Ciudad, el exalcalde dijo escuchar los comentarios de todos los vecinos, que se le acercan para manifestarle su descontento con la gestión de sus predecesor, Jorge Macri. "Les pregunto cómo ven la ciudad, cómo están las cosas. Una y otra vez me confirman aquello que todos percibimos: LA CIUDAD NO ESTÁ BIEN", afirmó.

"Buenos Aires ya no es lo que era", aseguró Rodríguez Larreta en comunicado que dio a conocer en sus redes. "Es hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo. Los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: la ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos", agregó.

Además, cuestionó la política en seguridad, a raíz de las fugas de detenidos. "Los presos por delitos federales se escapan de las comisarías, generando inseguridad. Me lo dicen todos", aseguró.

El exjefe de Gobierno porteño entre 2015 y 2023 afirmó que durante su paso por el Gobierno porteño lo que lo diferenció de la administración actual "fue la buena gestión", algo que, según dijo, "hoy parece apenas una sombra". "Me duele mucho escucharlo. Me duele verlo. ¿Cómo no me va a doler si esta ciudad es una parte importantísima de mi vida?", dijo.

En clave electoral, y anticipando una eventual candidatura, Rodríguez Larreta se manifestó "convencido" de que "juntos podemos recuperar Buenos Aires, llevarla al futuro y volver a hacer de nuestra ciudad una de las mejores del mundo".

Respecto a su alejamiento de la política tras su salida de la jefatura porteña, el otrora fundador del PRO dijo: "He reflexionado mucho sobre las cosas que podríamos haber hecho mejor. En este tiempo me dediqué a estudiar y a armar nuevos equipos. Ahora que hay estabilidad macroeconómica, podemos retomar de inmediato la expansión del sub