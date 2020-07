Ciudad: Larreta detalló los alcances de la fase uno de su plan de "seis etapas" para salir del aislamiento

Además, detalló que se van a "aumentar los días por semana" de salida para los menores de edad, y también se va a permitir un "rezo individual en los templos, con no más de 10 personas a la vez".

Rodríguez Larreta fue muy enfático en determinar que la duración de cada fase dependerá del curso del coronavirus, aunque advirtió que "la pelea no está ganada".

"Es un momento muy difícil, pero no es para siempre, y la forma de salir adelante es entre todos. El esfuerzo es muy grande, no lo tiremos por la borda. Que iniciemos un plan no significa que la pelea esté ganada, porque los contagios son altos y tenemos que convivir con el virus", explicó.

También informó que continuarán los controles estrictos en el trasporte público y que sólo podrán viajar como hasta ahora los trabajadores esenciales.

Rodríguez Larreta estará acompañado por el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore.