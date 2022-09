Horacio Rodríguez Larreta habló sobre la interna con Patricia Bullrich

Tras lo cual, el referente del cuadro opositor apuntó hacia el año que viene: "Si la gente quiere en Argentina a un candidato muy extremo, yo no voy a ser. No voy a transformarme en algo que no creo para que me voten porque ese camino lleva al fracaso"

Rodríguez Larreta afirmó que tiene "toda la vocación de ser parte del equipo que transforme a la Argentina", pero subrayó que es necesario "definir un rumbo y sostenerlo en el tiempo".

Bullrich ratificó su candidatura

Durante una entrevista con el canal de noticias TN, la integrante del "ala dura" del PRO ratificó que será precandidata a presidenta en las elecciones de 2023.

“Voy a ser precandidata a presidente en cualquier circunstancia”, sostuvo y resaltó que los votantes van a buscar en la dirigencia del cuadro "la consistencia, la coherencia, la firmeza, el carácter".

"Me siento tranquila y siento que los pasos que tanto yo como mi equipo como el PRO ha dado en estos años, después de haber perdido las elecciones, ganar las de medio término, estar preparados para las elecciones que vienen, haber logrado los cinco senadores que cambiaron la realidad del Senado y haberle dado al PRO una política ideológica fuerte”, afirmó.

