Larreta culpa a Gobierno por no poder presentar Presupuesto para 2021

Contó así que “ante la gravedad del escenario descripto se instruyó a la Procuración General para que promueva acción judicial contra el Estado nacional, lo que así se hizo, encontrándonos a la espera de una pronta resolución” y que “la Procuración General de la Nación en su dictamen se ha pronunciado a favor de que la Corte Suprema de Justicia sea el tribunal donde tramite el citado planteo, reconociéndose así una vez más el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con que cuentan las Provincias”.

Mura, agrega que además el Gobierno nacional remitió al Congreso “un Proyecto de Ley en el cual se propone un mecanismo aún más gravoso para la Ciudad de Buenos Aires por el cual no solo reduce aún más lo establecido en el decreto antes mencionado sino que propone establecer, nuevamente de manera unilateral un valor de transferencia de $24.500 millones, fijado a partir del año 2020, el cual formará parte anualmente del presupuesto nacional, eliminando así toda intangibilidad y automaticidad de los recursos”. Es el punto que más discute el Gobierno porteño en la pelea, es decir que cualquier monto que se acuerde se gire de forma automática como ocurre con la coparticipación. Temen que una suma fija no llegue a tiempo o no llegue directamente como ocurre, aseguran, con montos correspondientes al traspaso de parte de la Justicia a la Ciudad.

“Estas medidas unilaterales e intempestivas que afectan el normal desenvolvimiento de la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires, fueron impulsadas por el Gobierno nacional en un contexto sanitario agravado por las derivaciones provocadas por la Pandemia del COVID-19”, argumenta el Gobierno porteño y que “la imprevisibilidad del actual contexto por lo antes mencionado y la reducción actual unilateral que disminuye los recursos con el impacto que esto produce, hacen imposible poder cumplir con algunos de los principios básicos de la formulación presupuestaria como el de factibilidad, que presupone planificar objetivos posibles de alcanzar teniendo en cuenta los recursos financieros, físicos, humanos y técnicos y el de continuidad por el que el presupuesto anual debe apoyarse en el resultado de ejercicios anteriores para dar continuidad en el cumplimiento de los servicios a cargo de la Ciudad”.

Señala un “complejo “ contexto que le obliga a demorar “la elaboración final y posterior presentación de la modificación al Código Fiscal, de la Ley Tarifaria y del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021”.

El Gobierno porteño espera que la Corte Suprema se expida sobre el pedido de una cautelar y suspenda el decreto que, desde su publicación, le frena el giro de $150 millones diarios, mientras el Gobierno nacional apuesta a la sanción de la ley que impone el recorte. Para el plan de gastos de Larreta, la quita representaría unos $63 mil millones del presupuesto de Seguridad.

En principio, si la quita se mantiene, Larreta ya decidió congelar obra pública y redistribuir partidas.

Por otra parte legisladores del oficialismo porteño firmaron ayer el dictamen de un proyecto que insta a los senadores nacionales por la Ciudad a votar en contra del recorte de fondos. Desde el Frente de Todos (FdT) criticaron que “un cuerpo legislativo no puede instar a otro cuerpo a que haga o deje de hacer algo” y consideraron la iniciativa “anticonstitucional” y “antirreglamentaria”.

Para Hernán Reyes (Vamos Juntos), la iniciativa “es una herramienta política que estamos obligados a hacer por el artículo 6 de la Constitución porteña que refiere a agotar en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía”.