Larreta ante Legislatura que lo obliga a acuerdos en el año preelectoral

Se espera que hoy Larreta se refiera a los principales ejes de su gestión para este año que tendrá con una de las apuestas que viene dando en pandemia, el tema educativo. También el jefe porteño tiene en sus metas un despliegue sobre el cambio climático y tomar como una de las demandas de sus votantes, la Seguridad.

Más allá de las propuestas que realice hoy, Larreta se encontrará con una Legislatura porteña donde le será difícil, sino imposible, reunir dos tercios del votos con la facilidad que lo venía haciendo, suma de adhesiones que es obligatoria en algunos temas, como la materia electoral o también la enajenación de bienes de dominio públicos.

No será el único escollo que en definitiva puede eludir si no requiere de la aprobación de leyes en ese sentido. Sin embargo conservar la mayoría propia de la mitad más uno del recinto para asegurarse el quorum propio también tendrá particularidades que hasta ahora no tenía en la agenda el jefe de Gobierno.

Es que dentro del mismo oficialismo se lucirán las internas a la hora de los votos. La bancada Vamos Juntos reunirá 20 diputados, pero el bloque que se considera aliado y se referencia con Ricardo López Murphy quien compitió en la lista encabezada por María Eugenia Vidal el año pasado, tendrá 2 legisladores de Republicanos Unidos. El otro socio de Juntos por el Cambio, el radicalismo que anima Martín Lousteau (ahora promotor de candidaturas bonaerenses) se quedó con 8 legisladores. Si se agregan las dos bancas del socialismo, el oficialismo porteño supera la mitad más uno con 32 votos. Eso, siempre y cuando las votaciones sean homogéneas. Dentro de la bancada estará un grupo de cuatro diputados del ala dura del PRO que integran el bloque, claro, pero anticiparon que tendrán autonomía a la hora de decidir. Se trata de Juan Pablo Arenaza, referenciado con Patricia Bullrich, dos legisladoras más de ese sector y el macrista Darío Nieto, exsecretario privado del expresidente de la Nación.

La otra novedad será el debut de una bancada referenciada con Javier Milei, que se conformó tras el resultado electoral y que podría sumar a un legislador más, quien ingresó en 2019 por Consenso Federal, la agrupación de Roberto Lavagna.

La conformación de alianzas con Milei podría ser necesaria para el larretismo en caso de requerir mayorías especiales para la sanción de leyes. Por lo pronto esa bancada ya presentó un proyecto para derogar una norma propuesta por el oficialismo. Se trata de la ley que regula los alquileres de temporada en el distrito porteño y crea un “Registro de Propiedades de Alquileres Temporarios Turísticos de la Ciudad de Buenos Aires”.

El resto de la Legislatura porteña en la cual hablará hoy Larreta para dar inicio al ciclo de sesiones ordinarias, está conformada por 19 legisladores del Frente de Todos y 3 diputados de dos bloques de la izquierda. Eso es hasta ahora y mientras no se produzcan movimientos entre las bancadas.

El jefe porteño y anticipó cuando presentó el presupuesto 2022 los objetivos de su gestión para este año, lo cual reforzará, seguramente en el discurso inaugural. Tendrá, además algunas menciones más allá de lo local, en procura de la construcción de un perfil nacional. En ese sentido se espera que también mencione la negociación que está llevando con el gobierno nacional por el traspaso del control de 32 líneas de colectivos con recorrido dentro del distrito porteño que actualmente están subsidiados por el Gobierno nacional.