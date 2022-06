Larreta con modelo israelí : “Se puede bajar inflación”

“Vine a conocer de primera mano la transformación económica israelí tras la experiencia inflacionaria de la década del 80”, destacó. Para Larreta “la salida de la inflación implicó esfuerzo y austeridad, pero también un convencimiento de la sociedad y de los líderes políticos de que derrotar a la inflación era posible”.

Sobre el tema,que había tratado con actores de la puesta en marcha de esas políticas en el inicio de la visita, ayer también conversó con Herzog. Especialmente insistió junto al presidente de Israel acerca de la necesidad de la construcción “de un gobierno de coalición con amplio apoyo político en los 80, y la prioridad que los sucesivos gobiernos dieron al tema".

“La Argentina e Israel tienen un gran potencial de cooperar para construir un camino de desarrollo”, señaló Larreta quien se inclinó por profundizar la relación entre ambos países.

En ese sentido, desde el Gobierno porteño señalaron que luego de Brasil y México, la Argentina es el tercer país de Latinoamérica que más exporta a Israel, con una balanza comercial tradicionalmente superavitaria.

El jefe de Gobierno, al explicar su viaje ante las radios argentinas, aseguró ayer que “se puede bajar la inflación, no tenemos que acostumbrarnos” y que para eso “hay que tomar decisiones rápido, no en 100 días, en 100 horas, hay que fijar un rumbo muy claro desde el primer día, lo que no necesariamente significa que la inflación va a bajar de 500 a 0 en un mes”.

También, remarcó que “lo primero que enfatizaron, me lo dijeron ellos siendo economistas, lo más importante es que Israel tuvo un acuerdo político”. Larreta viene insistiendo con su preferencia de ampliar la coalición que integra, pero no con el kirchnerismo.

En su cuenta de Twitter, inclusive habló de poner un plan en marcha, si llega a la presidencia, similar al de Israel.

Campaña

“Me llevo de Isaac muchos aprendizajes indispensables para el armado del plan de gobierno hacia 2023 en Argentina y lecciones muy valiosas sobre lo importante que es poder construir consensos amplios que permitan avanzar en transformaciones profundas y perdurables en el tiempo”, subió el jefe porteño en sus redes sociales.

Herzog destacó la visita como “una clara señal de amistad al pueblo de Israel” y agradeció la colaboración de la Policía de la Ciudad en la investigación del caso del avión venezolano con tripulación iraní retenido en la Argentina, según detalló el Gobierno porteño en un comunicado.

Finalmente Larreta se dirigió al Museo del Holocausto Yad Vashem, el museo de la Shoá más importante del mundo, que suelen visitar los jefes de Estado y líderes internacionales en sus visitas oficiales a Israel. Recorrió las instalaciones junto al presidente de la institución, el argentino Dani Dayan, colocó una ofrenda floral y avivó la llama eterna, que ilumina el lugar en memoria de las víctimas del Holocausto.

“Hoy visité el Museo de la Historia del Holocausto, un lugar cargado de dolor y de reflexión sobre uno de los períodos más duros de la historia que refleja la peor cara que mostramos los seres humanos cuando nos dejamos llevar por los extremos”, escribió el jefe porteño en Twitter.