Larreta pidió "terminar con los impuestos confiscatorios" y coquetea con su candidatura

larreta con chaqueño palavecino en cordoba.jpg

En Córdoba, Larreta pidió terminar con los impuestos confiscatorios

"Tenemos que terminar con las trabas a la producción, los impuestos confiscatorios, la burocracia que dificulta los trámites y los atropellos a la propiedad privada", resaltó Rodríguez Larreta, en contacto con la prensa.

El referente del PRO se reunió con la comisión directiva de la Sociedad Rural de Jesus María, donde aseguró que "el campo es el gran motor productivo del país y Córdoba es una de las provincias que más exporta".

Fallo de la Corte por la coparticipación

Luego, en declaraciones a la prensa, Larreta analizó la puja entre Nación y Ciudad por el fallo de la Corte Suprema. “Después de un proceso de dos años en el cual estuvimos hablando, no pudimos llegar a un acuerdo”, consideró.

Luego apuntó contra el presidente Alberto Fernández: “Es un pésimo antecedente que el Gobierno no cumpla un fallo. No hay antecedentes en el país en ese sentido. Eso no es democracia”, lanzó el jefe de Gobierno de la Ciudad en una entrevista con La Voz del Interior.

“M preocupan mucho las consecuencias económicas de esta decisión del Presidente de no acatar un fallo, en un momento tan difícil para el país. Se genera más incertidumbre y habrá menos inversión en lo inmediato”, aseguró Larreta este domingo.

Sesiones extraordinarias en el Congreso: la estrategia de JxC

“En el Congreso el oficialismo no tiene los votos para conseguir lo que va a intentar en las sesiones extraordinarias”, señaló el alcalde porteño.

Para Larreta, “la oposición tiene una postura muy firme para impedir todas estas locuras que intenta hacer el Gobierno”, advirtió.

Interna de Juntos por el Cambio

En la recorrida por Córdoba, Rodríguez Larreta destacó que su decisión de ser candidato presidencial “no dependerá de la decisión de otras personas”.

Aunque marcó distancia de la campaña electoral, dado que ahora “la gente no quiere escuchar hablar de candidaturas”, el jefe de Gobierno de la Ciudad manifestó qué decisión tomará respecto a si jugará o no en el 2023 y si competirá con Mauricio Macri en la interna del PRO.

“Cuando decida si voy a ser candidato presidencial, lo anunciaré con un programa para sacar al país de la crisis. Mi decisión de ser candidato no dependerá de la decisión de otros dirigentes”, expresó.