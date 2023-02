Larreta reavivó la polémica por la suelta de presos con el Gobierno

HORACIO RODRIGUEZ LARRETA CONFERENCIA SEGURIDAD 2 GCBA

Ciudad criticó al Gobierno por la seguridad: qué dijo Larreta

En ese sentido, Rodríguez Larreta señaló que el país “llegó a un punto crítico, en el que no hay nadie que no tenga miedo de salir a la calle”. Para el funcionario porteño “la solución no es fácil”, dado que “hay que tener voluntad política más un plan”, aseguró.

Las críticas del Jefe de Gobierno porteño continuaron en la conferencia de prensa de este miércoles, donde presentó el plan de Seguridad para la Ciudad en 2023.

Hizo énfasis en “el desprecio con el que el Gobierno trata el tema de la seguridad, desde la suelta de presos hasta la inacción contra el narcotráfico”, lanzó. “Queremos un Estado que meta presos a los narcos, en vez de ayudarlos como es hoy”, afirmó.

“Queremos un Estado que ponga más presencia policial, en vez de liberar zonas para los delincuentes y trabaje junto a la Justicia para encontrar los culpables y meterlos presos, en vez de liberarlos como hizo este Gobierno”, agregó en la presentación este miércoles.

Plan 2023 de Seguridad en la Ciudad: cuáles son los puntos centrales

De acuerdo a fuentes oficiales, el anuncio de la jornada dio a conocer una serie de inversiones en infraestructura, con la construcción de dos nuevas comisarías en las Comunas 3 y 7, un nuevo cuartel de Bomberos en Puerto Madero y obras en la Base de Agentes de Tránsito de Seguridad de Parque Chacabuco.

También se detalló que la Policía de la Ciudad tendrá más equipamiento, con el recambio de la flota automotor y herramientas como drones y cuatriciclos; y que se realizará la ampliación del sistema de videovigilancia, con un nuevo Centro de Monitoreo en la Zona Sur, con sede en Lugano, que se sumará a los que funcionan hoy en Chacarita, la 9 de Julio y Puerto Madero. Actualmente, el 75% de la Ciudad ya está videovigilada.

La Ciudad, con la tasa de homicidios más baja desde 1995

En 2022, la Ciudad registró la tasa de homicidios más baja de los últimos 28 años, con 2,86 casos cada cien mil habitantes. Disminuyeron 14% respecto a 2019 -año tomado como referencia debido a la pandemia- y 40% en comparación con 2016.

Esto hace que Buenos Aires sea la capital más segura de América Latina y la segunda del continente, después de la ciudad canadiense de Ottawa.

En el barrio 31 y 31 Bis, cuya seguridad está a cargo de la Ciudad, los homicidios bajaron 64%, pasando de 14 en 2019 a 5 en 2022.