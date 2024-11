Hundimiento del ARA San Juan: el Gobierno homenajeó a familiares de las 44 víctimas

El presidente Javier Milei no hizo ninguna mención sobre el nuevo aniversario del hundimiento, pero desde la cuenta de Casa Rosada en la red social X recordaron a las víctimas. "Honramos su sacrificio, valentía y compromiso con la Patria y la soberanía de la Nación Argentina", postearon.

La causa por el hundimiento del ARA San Juan

El expediente por la desaparición del ARA San Juan se encamina al juicio oral y público con sólo cuatro acusados por los presuntos delitos de "estrago culposo agravado", por la muerte de los 44 tripulantes, e "incumplimiento de deberes funcionarios público".

Los imputados son el ex jefe de Operaciones de la Armada, capitán de Fragata Hugo Miguel Correa, el Jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza Submarinos, capitán de Navío Héctor Aníbal Alonso, el ex titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA) Luis Enrique López Mazzeo y el ex comandante de la fuerza de Submarinos, capitán de Navío Claudio Villamide.

Por su parte, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia urgió a que se realice este primer debate oral, aun cuando podría no ser el único, ni tampoco reducirse a sólo estos cuatro acusados.

Ningún funcionario político está procesado. Mauricio Macri, quien era el presidente argentino en aquel entonces, y su exministro de Defensa, Oscar Aguad, no fueron llamados a indagatoria. Esto, pese al pedido formulado por la querella mayoritaria y una serie de medidas de prueba complementarias que se realizaron sólo parcialmente.