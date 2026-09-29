INDEC: pese las críticas de Javier Milei, el Gobierno descartó cambios en la metodología de medición oficial + Agregar ámbito en









El vocero Adrián Ravier reconoció una necesidad de "actualización". Sin embargo, lo descartó argumentando la cercanía del año electoral.

Adrián Ravier descartó cambios en la metodología de medición de INDEC. Presidencia

Luego de las críticas del presidente Javier Milei a los indicadores oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que muestran un retroceso de la actividad económica, el Gobierno salió a aclarar que no habrá cambios en la metodología de medición oficial.

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció en conferencia de prensa este martes que "hay una necesidad de actualización de algunas metodologías". No obstante, descartó la opción por la cercanía del año electoral. "El problema es querer hacerlo en el medio de un proceso de estabilización, y especialmente acercándonos al año electoral, en el cual puede haber todo tipo de críticas, de cambiar la metodología de análisis justamente en un camino en el cual la inflación va bajando", sostuvo en la habitual rueda de preguntas ante la prensa acreditada.

"Los institutos nacionales de estadística de todos los países del mundo tienen que ir actualizando las metodologías, tienen que ir actualizando los indicadores. No tengo información hoy de que se esté pensando hacer, pero sé que en algún momento se debería hacer", agregó.

Críticas a la medición de INDEC La diferencia quedó expuesta con el último dato disponible. En julio, el Estimador Mensual de Actividad Económica registró una caída interanual de 1,4% y un retroceso de 2,9% en términos desestacionalizados respecto de junio. Sin embargo, la tendencia-ciclo mostró una variación positiva de 0,2%. Es sobre esa última medición donde el Gobierno concentra ahora buena parte de su lectura económica.

En una entrevista televisiva , el presidente Javier Milei cuestionó con dureza los datos oficiales del INDEC y afirmó textualmente que “los indicadores están arrojando cualquier cosa”, argumentando que las series desestacionalizadas del organismo "miden mal" debido a los cambios estructurales de la economía. El mandatario rechazó que el país esté en recesión, definió el escenario actual como una "desaceleración del ritmo de expansión" y justificó la suba del desempleo al 7,9% asegurando que no se destruyen puestos, sino que existe una "expansión de la oferta laboral" con más personas buscando trabajo.

#DatoINDEC

La actividad económica cayó 1,4% interanual en julio de 2026 https://t.co/jkD57fslJK pic.twitter.com/7vvm8CJ4xF — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 24, 2026 La discusión tiene un antecedente inmediato en el conflicto que terminó con la salida de Marco Lavagna del INDEC en febrero. El entonces titular del organismo había impulsado la actualización de distintas metodologías, entre ellas la del IPC con base en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018. La modificación finalmente fue postergada por el Gobierno, que argumentó que no era conveniente introducir cambios en medio del proceso de desinflación. Pese a las diferencias en aquel momento, según pudo reconstruir este medio, la salida del exfuncionario fue en buenos términos. El propio INDEC muestra un panorama que requiere separar las distintas mediciones. Mientras el EMAE de julio exhibió una caída interanual y mensual en términos desestacionalizados, otros indicadores presentan comportamientos heterogéneos. Por ejemplo, las ventas de supermercados a precios constantes cayeron 2,1% interanual en julio y acumularon una baja de 2,7% en los primeros siete meses del año, mientras que las ventas en centros de compras aumentaron 1,9% interanual en términos constantes. Javier Milei cuestionó las cifras de INDEC. Mariano Fuchila Ese comportamiento dispar es precisamente uno de los elementos que complejiza la lectura oficial sobre la recupera. La economía no se mueve de manera homogénea entre sectores y, por lo tanto, un único indicador difícilmente pueda explicar por sí solo el comportamiento del consumo, la producción, las exportaciones y los ingresos. En ese contexto, el Gobierno busca instalar la tendencia-ciclo como una herramienta central para leer la evolución de la actividad. "Nosotros miramos tendencia ciclo, ese es el indicador que nosotros preferimos ver. En todo caso, es un debate abierto que podemos tener entre economistas, por supuesto, Se podrá, podrán tener distintas opiniones, pero los indicadores desestacionalizados pueden estar dando datos raros, producto del cambio de estacionalidad que estamos experimentando, por el cambio estructural que hoy vive Argentina", apuntó Ravier.