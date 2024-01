Irrumpen las cuasi monedas

Ante semejante maremágnum quedaron por el camino cantidad de cuestiones, como los 9 años de la muerte del fiscal Nisman; la subas en las tarifas de los medios de transporte; los nuevos aumentos que se perfilan; la aparición (o no) de los billetes de $10.000 y $20.000; y hasta la controversia con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a raíz del eventual lanzamiento de la cuasimoneda (bonos) en esa provincia. Al respecto, el propio Presidente sostuvo que “tiene toda la libertad para hacerlo”, pero anticipó que “la Nación no va a salir después al rescate de esos fondos”. Se trata de los Bocade (Bonos de Consolidación de Deuda), aunque algunos ya los denominan “Chachos”, y si bien en un principio iban a ser por $15.000 millones, luego la legislatura provincial autorizó hasta $22.500 millones, que se emitirían en dos tandas. También quedaron, de la estadía en Davos, unos supuestos “diálogos con Conan”, producto de la “creatividad criolla”, que iremos desgranando por partes. “Padre, ve e ilumina al mundou...”, habría dicho supuestamente Conan por boca del médium suizo consultado por el Presidente durante su corta estadía en Davos. “¡No, ese no es!. Ni siquiera estamos en el Reino del Cielo de los Canes”, se enojó Milei. Ya es el cuarto intento. Los médium suizos no acostumbran a tomar esos caminos. Suelen ir más cerca, al popular cielo de las almas humanas, en pena y no tanto. Era el mejor mentalista de los Alpes y alrededores, le prometieron, pero no estaba dando resultado. No había caso. Otro intento más: aparecieron mugidos. El rumbo seguía errático. Sin embargo, cuando ya no quedaban esperanzas, y el abatimiento caía pesado como un libro de Benegas Lynch, hubo señales desde el Más Allá. Un ladrido inconfundible, un rugir. “¡Conan, por fin!...”, dijo casi quebrado. El médium suizo puso cara de porteño en un bar del Congreso. Infló el pecho. Él lo miró, un poco agradeciendo y otro poco dándole a entender que la conexión había sido una casualidad. “Padre…”, fue lo único que llegó desde el otro lado.“¡Pregúntenle... necesito que me guíe!...”, pidió ansioso. El suizo cerró los ojos. Y tras un minuto que pareció dilatarse horas, respondió en un mal castellano: “Padre, ve e ilumina al mundou... Están a oscuras... Eres el elegidou, haz entrar en razón al universou”…(continuará…)