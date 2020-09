Durán Barba afirma que la RAM mapuche se financia con "fondos recuperados por la extorsión a empresas"

Luego prosiguió, "el 13 de noviembre del 2014 la RAM anunció el inicio de la 'guerra' contra Argentina y Chile con el fin de formar una nación propia. Atacan a los enemigos winka capitalistas (los argentinos no mapuches), a sus empresas y al estado opresor. La RAM rechaza a la Argentina, ha quemado su bandera en movilizaciones en Bariloche y en el Bolsón" y agregó: "La RAM no reconoce la autoridad del estado argentino sobre “sus” territorios, no colabora con las autoridades, el poder judicial o las fuerzas de seguridad que, según ellos, forman parte de un ejercito invasor"

"Han tomado importantes extensiones de tierra en las que no producen nada, a diferencia de miles de mapuches que son ciudadanos argentinos y que trabajan en la misma región. Hace pocos días tomaron tierras en Villa La Angostura, una región que podría ser un centro de desarrollo para todos si no cae en la violencia. Los mitos que usan estos mapuches para justificar sus atropellos se mezclan con intereses económicos de funcionarios y traficantes que siempre están detrás de las invasiones de tierras. Es desde hace mucho tiempo uno de los mejores negocios ilícitos del continente" cerró Jaime Durán Barba en una columna publicada en el diario Perfil.