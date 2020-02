Tras elogiar a Cristina, ahora Durán Barba destacó la figura de Alberto Fernández

"Con Cristina, los que fueron echados por (Juan) Perón de la Plaza de Mayo (montoneros y otras agrupaciones del PJ) se quedaron en el poder y los peronistas fueron arrinconados. Fernández les dio nueva vida" a esos sectores tradicionales, aseveró el ecuatoriano en su columna dominical del diario Perfil, titulada "Fanatismo y realidad".

"La unidad peronista le permitió tomar medidas más duras que las que tomó Macri sin que cayeran toneladas de piedras sobre el Congreso. Desaparecieron los piquetes, algunos sindicatos pidieron que se incrementaran los impuestos, otros se volvieron sensatos", abundó el ex gurú del anterior jefe de Estado.

En tanto, "Cristina logró la unidad de casi todo el peronismo", insistió, y destacó que "en toda la década la imagen positiva de Cristina no bajó nunca del 37%, ni cuando (Francisco) De Narváez derrotó a Néstor (Kirchner), ni cuando fue enjuiciada", sostuvo.

Reconoció además que "algunos creyeron que quienes estábamos cerca de Macri la queríamos como contendiente porque era fácil de derrotar, lo que no tenía sentido: siempre fue la candidata más fuerte de la oposición".

Consideró "poco serio suponer que se puede pensar el país sin tomar en cuenta a las dos fuerzas que han polarizado a la población en estos años: tradición y cambio. No cabe la unidad nacional excluyente de los peronistas, ni tampoco la de los antiperonistas. Cada una de esas corrientes representa consistentemente a la mitad de la población. Solamente si logran un acuerdo será posible superar la crisis endémica del país".

PAG11-MARIO NEGRI.jpg Mario Negri

Interna

Las palabras de Durán Barba sobre Cristina Fernández de Kirchner tuvieron repercusiones entre los dirigentes cambiemitas, quienes mostraron malestar. Uno de los primeros en responderle fue el diputado radical y jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri.

"Cristina Kirchner está lejísimos de ser la mujer más brillante de Argentina", sostuvo Negri, desautorizando las palabras del exasesor presidencial durante el gobierno de Macri.

"No tengo ningún vínculo con Durán Barba. Es un extravagante, es capaz de decir que ganó un gobierno, aunque haya perdido la elección, puede decir cualquier cosa. Por eso no me detengo ni un minuto a analizarlo", indicó el legislador cordobés.

A su entender, "los argentinos" tienen "la tendencia en ver un Messi en todos lados y nunca hay un proyecto colectivo".

En declaraciones a radio CNN, Negri señaló que "la percepción que tiene la sociedad es que Alberto Fernández se ocupa de la administración y Cristina de señalar el poder y de destrabar sus causas judiciales".

"El liderazgo político es de la Vicepresidenta, que es quien puso al presidente (Alberto Fernández) de candidato. Muchas de las medidas en materia de seguridad, en política internacional, en la designación de algunos personajes son el resultado de una negociación dentro del Frente de Todos, más que políticas de Estado", sostuvo el legislador cordobés.