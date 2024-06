Javier Milei adelantó que prepara 3.200 nuevas reformas: "No vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo"

Además, adelantó que tiene previstas 3.200 nuevas reformas y enfatizó: "No vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo". "No tengas dudas que va a haber más motosierra. Como va a haber más recaudación, esa recaudación se la vamos a devolver a los argentinos con baja de impuestos" , agregó en ese sentido.

Javier Milei no puso fecha para el levantamiento del cepo y apuntó contra los economistas que lo cuestionaron

También en materia económica, el Milei se refirió al levantamiento del cepo, uno de los principales cuestionamientos de los especialistas hacia su gestión. Ante estas críticas, el Presidente apuntó: "Quiero explicar esto porque me sorprende la torpeza y el bajo nivel intelectual de los analistas económicos locales".

"Hablar de competitividad y tratar de tocar el tipo de cambio nominal cuando no tenés un problema con la emisión monetaria demuestra que están bastante flojitos de papeles", comenzó.

En esa línea, explicó bajo qué condiciones levantará el cepo: "Cuando la inflación haya llegado a cero vamos a tener que determinar si dejar un tipo de cambio flexible o fijo. Eso lo vamos a decidir en función de cuánto quedó de base monetaria en términos de PBI. En esa situación, si también tenemos resuelto el problema de los puts, técnicamente estarían dadas las condiciones para abrir el cepo".

De todas formas, dijo que no puede dar una fecha con precisión porque "no es una economía dirigista" y que el "proceso de estabilización" que está llevando a cabo "no violenta los derechos de propiedad". Sobre estos puntos explicó: "No hubo una hiperinflación que generara la licuación de activos financieros de modo tal que estabilizar se vuelva muy rápido y fácil. En segundo punto, tampoco hicimos controles de precios ni expropiaciones, como proponían mucho".

"El tiempo no lo puedo manejar yo, como estoy obrando en un sistema de libertad no lo sé, lo va a decidir la gente", remarcó.

Javier Milei, sobre la baja de la edad de imputabilidad: "Delito de adulto, pena de adulto"

Por otro lado, el Presidente habló de uno del proyecto de baja de edad de imputabilidad a los 13 años que presentó el Gobierno la semana pasada y sostuvo con firmeza: "Delito de adulto, pena de adulto. El que las hace las paga".

"Si tiene consciencia para cometer un delito de adulto, ¿por qué no va a tener una condena de adulto? Después habrá los mecanismos de contención propios para la edad", añadió.

Defendió esta política al señalar que "la gente responde a los incentivos, si le hacés menos rentable el delito, delinquen menos". "Necesitás capacidad y voluntad política. Nosotros estamos convencidos en terminar con la inseguridad", destacó.

Elecciones 2025: Javier Milei adelantó una alianza con el PRO

En último lugar, el Presidente dejó la puerta abierta a una fusión con el PRO de cara a las elecciones legislativas de 2025.

En primer lugar subrayó la participación del partido amarillo en el tratamiento de la ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso: "El PRO ha sido un elemento extremadamente importante en la aprobación de las leyes. Ha acompañado sin fisura. Estoy muy agradecido a muchos de los diputados del bloque. En algunas cosas trabajamos muy integrados".

De esta manera aseguró: "Yo creo que vamos camino a una fusión de las fuerzas y si hoy fuéramos a una elección fusionados estaríamos sacando el 57% de los votos. Creo que estamos para hacer cosas muy grandes".

En ese sentido, negó que haya conflictos ni problemas de liderazgos con el expresidente Mauricio Macri, por lo que no vio inconvenientes en la junta de los dos partidos: "Yo no tengo conflictos con Macri, nos entendemos muy bien y no tenemos una visión ególatra de las cosas. Trabajamos sin problemas".