Javier Milei celebró la emisión de nuevo bono en dólares y elogió a Luis Caputo

El Presidente salió a respaldar públicamente la medida presentada por el equipo económico para afrontar los vencimientos de enero.

El presidente, Javier Milei, elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, tras el anuncio de la colocación de un bono en dólares.

El presidente Javier Milei sostuvo este viernes en que la colocación de un bono en dólares-a cuatro años con un rendimiento del 65 %- representa una estrategia clave para reinsertar a la Argentina en los mercados globales de deuda y sostener sus obligaciones financieras de corto plazo.

"VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos...!!! LA LIBERTAD AVANZA VLLC!", destacó el primer mandatario en una publicación en su cuenta de X, acompañada de una foto junto al titular de Hacienda, Luis Caputo.

Javier Milei y Luis Caputo.jpg El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo. El Gobierno anunció la colocación de un nuevo bono en dólares El título fue presentado por el equipo económico encabezado por Caputo, quien describió la medida como una forma de “pagar los vencimientos de enero sin que las reservas sigan bajando”. El bono, dirigido a inversores internacionales, pretende captar divisas frescas a cambio de deuda en moneda extranjera, buscando aliviar la presión sobre el dólar y recomponer el stock de reservas oficiales.

Milei defendió la decisión y argumentó que salir de los mercados de crédito para endeudarse en dólares es una medida necesaria para asegurar el financiamiento del Estado, evitar default y dar señales de confianza al mundo financiero. La emisión apunta a “rollear” deuda que vence en el corto plazo, reduciendo la urgencia del Tesoro.

Para el Gobierno, esta apuesta supone una apuesta estratégica: si tiene éxito, permitirá recomponer reservas, evitar tensiones cambiarias y mantener acceso al financiamiento externo bajo condiciones relativamente predecibles. Pero la decisión está lejos de ser inocua: implica un aumento de la deuda en moneda dura, y una dependencia renovada del humor de los mercados internacionales.

Las características del nuevo bono De acuerdo a lo difundido por el Ministerio de Economía, el título tendrá las siguientes características: Será un nono denominado en dólares con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 ( BONAR 2029N ).

). El cupón tendrá una Tasa Nominal Anual (TNA) de 6,5% y con pagos semestrales.

Repago de capital del 100% al momento del vencimiento.

Moneda de suscripción y pago en dólares.

Será bajo legislación Argentina.