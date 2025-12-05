Exdirector del FMI criticó a Javier Milei: "Cree que sabe más de economía que su equipo económico"

Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, alertó la falta de claridad del gobierno en cuanto a la acumulación de reservas y el esquema cambiario. Sin embargo, consideró que podría haber novedades "a principios del año que viene".

El exmiembro del Fondo se mostró confiado respecto a la próxima revisión del gobierno argentino: "El acuerdo no se va a caer".

El exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Alejandro Werner , aseguró que “el acuerdo no se va a caer” , aunque alertó sobre la falta de acumulación de reservas . En una evaluación amplia del plan económico, identificó tensiones internas dentro del gobierno: "Ha de ser muy difícil trabajar con un presidente que percibe que como economista es mucho más capaz que su equipo económico".

Werner destacó que el gobierno de Javier Milei mostró un cumplimiento por encima de las expectativas iniciales del organismo. “ Argentina ha hecho muchas cosas , y yo creo que mejor de lo que el Fondo esperaba, sobre todo lo fiscal, pero toda la parte de regulación y apertura (también)”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que en entre los técnicos del organismo persisten dos preocupaciones centrales: “ La falta de acumulación de reservas y la falta de claridad en cómo irse moviendo a un régimen cambiario que tenga mayor flexibilidad y que eventualmente le permita revertir el atraso cambiario”.

Sobre ese punto, anticipó al programa Buenas Tardes China posibles definiciones en el corto plazo: “Yo creo que a principios del año que viene vamos a tener novedades al respecto”.

Consultado sobre la próxima revisión del gobierno argentino con el organismo multilateral, el exmiembro del Fondo se mostró confiado: "El acuerdo no se va a caer. El accionista principal del FMI es EEUU, tiene el 18% de las acciones del Fondo. El Fondo no va a salir a boicotear el esfuerzo de EEUU ".

Werner abonó la idea de que el gobierno de Donald Trump hoy actúa en tándem con el Fondo: “El gobierno (de EEUU) ahora está yendo de la mano con el Fondo de manera paralela con un programa financiero importante”.

En ese sentido, llamó a una mayor articulación entre ambos apoyos: “Lo relevante sería que el programa del FMI y el programa de EEUU se vuelvan más complementarios. En el caso de México en 1995 con el Efecto Tequila así fue”.

Alejandro Werner.jpg La gestión de Werner coincidió con el préstamo de u$s45.000 millones a Argentina, el crédito más grande la historia del organismo.

La necesidad de acumular reservas

El exfuncionario del FMI durante la presidencia de Mauricio Macri también analizó la dinámica interna del equipo económico y la relación con el Presidente y señaló un cambio de enfoque dentro del Gobierno respecto de la importancia de recomponer reservas.

“He visto en el equipo económico y en el presidente que han migrado de una posición extrema de que un país en flotación no necesita reservas a estar más abiertos a un concepto de acumulación de reservas”. Incluso destacó que “el mismo (presidente del Banco Central) Santiago Bausili ha abierto la puerta a una acumulación de reservas más activas”.

En cuanto al manejo cambiario, subrayó el papel del ministro de Economía: “Yo creo que el ministro Caputo está en eso un poco más cerca del Fondo y el presidente está todavía más lejos”. Por eso evaluó positivamente la prudencia del funcionario: “(Caputo) ha mostrado mucha cautela en qué tan rápido terminar de eliminar el cepo. Y creo que también le gustaría contar con más reservas y con el acuerdo del Fondo”.

Y ahondó: “El ministro Caputo es muy consciente de lo que pasó (en 2019) y no quiere entrar a un periodo electoral con la próxima elección presidencial con todos los riesgos políticos que hay en una situación de bajas defensas en términos de reservas y controles de capital. En él se ve un accionar diferente”.

Un presidente difícil de asesorar

Uno de los tramos más críticos de Werner estuvo dedicado al vínculo entre Javier Milei y su equipo económico. El exdirector del FMI planteó que la dinámica interna del Gobierno complica la toma de decisiones: “Ha de ser muy difícil trabajar con un presidente que percibe que como economista es mucho más capaz que su equipo económico”.

Fue aún más explícito: “Milei cree que sabe más de economía que su equipo económico”. También contrastó la experiencia internacional de Milei con la de su ministro: “Yo creo que Luis Caputo, con la experiencia que tuvo en el gobierno del presidente Macri, tiene más mundo, y más mundo financiero que el presidente Milei”.

Y agregó que “el presidente Milei es un economista muy local, conoce poco de las experiencias de transición, de regímenes de flotación y de objetivos de inflación en el mundo de mercados emergentes”.

Según Werner, esa falta de exposición global se traduce en “puntos ciegos en su conocimiento económico” y en la ausencia de una práctica habitual en la política económica internacional: “Nunca ha sido parte de esta conversación internacional de política monetaria y cambiaria”.

En ese diagnóstico, le recomendó a Milei "mayor humildad y capacidad para oír primero a su equipo, y luego a otras voces de economistas”.