Javier Milei le volvió a entregar una medalla robada a un veterano de Malvinas

Milei veterano Malvinas.mp4

Por su parte, Alejandro Diego explicó cómo se había gestado el encuentro: "Soy veterano de Malvinas, me dieron varias medallas, entre ellas la del Congreso que es esta y en un secuestro virtual las perdí todas", contó y continuó: "Entonces le dije a mi señora: 'Perdí la condición de veterano porque a los desfiles no voy a ir con medallas. Si bien todos saben que soy veterano, no tengo esta medalla que me distingue'. Entonces, un amigo de México compró una medalla y junto con mi señora arreglaron para que me la entregue el presidente Javier Milei".