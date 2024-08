Un exasesor de Javier Milei dijo que la economía ya tocó fondo y sembró dudas sobre el cepo

El gobierno de Javier Milei no solo sigue de cerca la inflación, sino que también monitorea otros indicadores cruciales como el índice de actividad económica, que refleja una contracción en el nivel de precios . La reducción del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que cayó desde un máximo del 25,5% en diciembre, se debe en gran parte a los ajustes implementados por Javier Milei y la consiguiente recesión.

Sin embargo, Spotorno subrayó que este rebote no es homogéneo. El sector industrial, en particular, sigue rezagado, mostrando pocas señales de recuperación a pesar de haber detenido su caída desde febrero y marzo. No obstante, un aspecto relativamente positivo es que los empresarios tienen expectativas favorables para los próximos meses, según el indicador de expectativas industriales de la UADE.

En contraste, Spotorno advirtió que aún no se observa un escenario positivo en la contratación de personal. Explicó que, debido a las rígidas leyes laborales en Argentina, las empresas no suelen despedir personal durante las recesiones para evitar los costos de volver a contratar cuando la economía se recupera. Pero tampoco contratan de inmediato cuando la recuperación comienza, ya que tienen empleados suspendidos listos para retomar el trabajo.

A pesar de la falta de recuperación en la industria, el economista observó señales más positivas en el comercio y el consumo, impulsadas por la mejora del salario real de los trabajadores privados registrados. En sectores como los electrodomésticos y los bienes duraderos, la recuperación está siendo apoyada por el crecimiento del crédito, que ha aumentado a un ritmo impresionante del 10% mensual ajustado por inflación, estimulando el consumo en diversas áreas.

Cepo y tarifas

No obstante, Spotorno señaló que, aunque los salarios han superado la inflación durante los últimos meses, gran parte de esa mejora se ha destinado a cubrir aumentos en tarifas de servicios como electricidad, gas y prepagas.

Fausto Spotorno.jpg Spotorno advirtió que aún no se observa un escenario positivo en la contratación de personal.

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de evitar sobresaltos cambiarios significativos en el futuro cercano, Spotorno expresó que esta es una de las preguntas clave que enfrenta el mercado. A pesar del deseo de Milei y Luis Caputo de eliminar el cepo cambiario, el desafío radica en lograr la convergencia entre el tipo de cambio libre y el oficial, algo que Spotorno considera difícil.

Según él, un blanqueo exitoso podría fortalecer la posición del Banco Central para intentar esta convergencia. Sin embargo, advierte que el gobierno probablemente busque reducir la brecha cambiaria lo más posible antes de levantar el cepo, en lugar de centrarse exclusivamente en el tipo de cambio oficial, que en la práctica no se utiliza ampliamente.