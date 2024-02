Martín Menem sobre la reforma jubilatoria de la ley ómnibus: "No está habiendo un acuerdo"

En declaraciones televisivas, el funcionario de La Libertad Avanza (LLA) mencionó la alternativa que prepara en Gobierno en caso de que la oposición rechace la movilidad jubilatoria: "No está habiendo un acuerdo sobre la reforma en la fórmula jubilatoria. Si no llegara a haber algún acuerdo, el Gobierno trabajará mientras tanto con bonos para ir compensando y que no tengan pérdida del poder adquisitivo”.