Javier Milei opinó que "el aborto es un asesinato agravado por el vínculo"

Firmas truchas, contradicciones y estallido interno. Las esquirlas del fracaso parlamentario por la ley ómnibus tienen sus consecuencias en el bloque libertario. La agenda de la política nacional, al menos por unas horas del jueves, dejó de lado la derrota oficialista en la Cámara de Diputados y posó sus ojos en la iniciativa que tiene como objetivo suprimir la despenalización del aborto e, incluso, eliminar la causal de no punibilidad en los casos de violación.

El texto ingresó a la Cámara de Diputados con las firmas del jefe de bloque, Oscar Zago, junto a las de Lilia Lemoine, Manuel Quintar, Beltrán Benedit y María Fernanda Araujo. El presidente del recinto, Martín Menem, ya giró el texto a las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad y Acción Social y Salud Pública.

El revuelo generado en redes sociales por la reincorporación de argumentos provida en el Congreso de la Nación no tardó en impactar dentro del bloque: la primera firmante en negar su aval fue la diputada Lilia Lemoine. "Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual. Es muy dañino", aseguró en declaraciones con el medio Corta mientras que responsabilizó "a la diputada que lo soltó sin tomar las precauciones necesarias para que no caiga en saco roto".