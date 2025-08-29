Coimas en ANDIS: quién es Ignacio Rada Schultze, el abogado designado por Diego Spagnuolo







El extitular de la agencia se presentó ante la Justicia junto a su abogado defensor. El letrado es especializado en derecho penal económico.

Spagnoulo será defendido por el abogado Ignaci Rada Schultze. Archivo

La Justicia avanza en la investigación del escándalo por las presuntas coima dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que se destapó a raíz de la publicación de audios en donde Diego Spanuolo habla de retornos en la compra de medicamentos y apunta contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem y actores de la droguería Suizo Argentina. En este escenario, el extitular del organismo designó a Ignacio Rada Schultze para que lo represente en la causa.

En tribunales se especuló durante toda la jornada con la posibilidad de que Spagnuolo se presentara en carácter de “arrepentido” o imputado colaborador. Aún no se sabe la estrategia que seguirá el desplazado funcionario, aunque si trascendió que “teme por su vida” y que estaría dispuesto a declarar.

Quién es Ignacio Rada Schultze, el abogado de Diego Spagnuolo Rada Schultze nació en 1981 es un abogado especializado en el derecho penal económico y tributario. En detalle, el letrado se recibió en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2006. Actualmente, cursa una maestría en Derecho Penal.

El flamante abogado de Spagnuolo desarrolló su carrera tanto en el sector público y privado. En el pasado, fue Director de Mediación de Conflictos en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y trabajó en estudios jurídicos como Baker & McKenzie y el Estudio Aráoz de Lamadrid. Desde 2013, Rada Schultze trabaja en el Estudio Jurídico Aranguren.

Anteriormente, el abogado ya fue parte de casos de alto perfil. En detalle, dos de sus casos más relevantes son la Causa Austral Construcciones - donde se desempeñó como abogado defensor de Luciano Donaire y Julio Enrique Mendoza y el caso que investiga irregularidades en la gestión del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

Coimas en ANDIS: una empresa israelí informó que por ahora no podrá acceder al teléfono de Emmanuel Kovalivker Las autoridades judiciales determinaron el secuestro de algunos teléfonos móviles para avanzar en la investigación por las presuntas coimas. Sin embargo, a una semana de los primeros allanamientos, los peritos enfrentan complicaciones para acceder al teléfono celular de Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina. Los peritos designados tenían previsto realizar la extracción de datos, pero el procedimiento se vio trabado: si Kovalivker no facilita las claves, resultará muy difícil desbloquear el dispositivo. Jonathan Kovalivker La firma israelí Cellebrite, consultada por el Ministerio Público Fiscal, notificó que no cuenta con la tecnología necesaria para intervenir ese modelo de Samsung de última generación. El fiscal Franco Picardi había remitido los equipos a la DATIP, organismo que depende del MPF, y también pidió la colaboración de Cellebrite, que finalmente informó sus limitaciones técnicas, de acuerdo a fuentes judiciales. En paralelo, los audios atribuidos a Spagnuolo, exdirector de ANDIS, dieron pie a más de veinte allanamientos. En uno de esos operativos fue sorprendido Kovalivker cuando intentaba salir de su domicilio en Nordelta. Dentro de su vehículo se encontraron sobres con u$s266.000 y $7.000.000, además de su pasaporte y el celular que ahora los investigadores no logran abrir.