Javier Milei recibe a Antony Blinken y luego viaja a EEUU a la cumbre de Donald Trump

En Casa Rosada aseguran que el diplomático viene "en modo Papá Noel". Tras el encuentro, parte con rumbo a Estados Unidos, en donde no tiene previsto reunirse con Trump.

En Casa Rosada señalaron a este medio que el diplomático visita el país "en modo Papa Noel" y explicaron que se espera que venga "con un regalo bajo el brazo", aunque no detallaron si eso podría ser un anuncio de inversiones o un respaldo concreto ante el FMI.

Javier Milei viaja a Estados Unidos

El viernes por la noche, el Presidente tiene previsto partir a Estados Unidos, en donde disertará de un congreso económico de carácter liberal, en el cual coincidirá con el exmandatario de ese país, Donald Trump.

No obstante, no está agendado un encuentro entre ambos. En lo que definieron un viaje relámpago -el Jefe de Estado regresa el domingo- Milei estará acompañado por su hermana y Secretaria de Presidencia Karina y Gerardo Werthein, el embajador argentino en Estados Unidos (aún no oficializado en su cargo).

"No está prevista una reunión con Trump, por ahí una foto en algún pasillo, nada que empañe la relación con Biden", ratificaron en Casa Rosada.