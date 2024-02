Javier Milei reconoció que cambió de opinión sobre el papa Francisco y que es "el argentino más importante"

"Creo que el Estado es el enemigo, una asociación criminal”, expresó ante el estupor de un entrevistador que le repreguntó: ¿una asociación criminal?.

Milei también parafraseó a Oppenheimer cuando dijo que "el método que se utiliza en el mercado es la inversión, el comercio, y el método del Estado es precisamente el robo, y por lo tanto el Estado no es solo la mayor organización criminal del mundo, sino también el mayor ladrón estacionario del mundo". Puso como ejemplo que "un ladrón ataca de vez en cuando, pero cada vez que vas a comprar algo en un lugar, te está robando el Estado a través de los impuestos; por lo tanto, el Estado te roba todos los días".

Sin embargo, destacó que "el Estado tiene el poder de arrestar a la gente, los políticos no se ven afectados, no ven su poder en juego. Pero en esto me di cuenta de que la única manera de entrar en el sistema era dinamitarlo", añadió.

Milei también habló sobre sus 50 días de gestión

Sobre la gestión que lleva desde que asumió la Presidencia, Milei sostuvo que lo hecho "en estos 50 días ha sido iniciar y poner en marcha reformas estructurales".

"De estas reformas, 350 se consideraron urgentes y 650 se incluyeron en una ley, es decir, la ley de la libertad de los argentinos de base. Y eso es interesante, porque el eje central de todo esto es que se refiere a devolver el poder y la libertad a los argentinos", puntualizó. En el siguiente plano, ubicó el avance hacia "estructuras de mercado más competitivas"

El comunismo como "una enfermedad del alma"

"Originalmente pensé que era un problema mental, porque el socialismo puro ha sido derrotado por la teoría económica. Pero luego me di cuenta de que era algo mucho peor, que era una enfermedad del alma. Cuando el socialismo se aplicó bien, asesinaron a más de 6 millones de seres humanos", indicó.