Javier Milei reunió a los legisladores de La Libertad Avanza y el PRO para avanzar en la ofensiva en el Congreso







Tras la cumbre que encabezó su hermana con los electos libertarios, el Presidente convocó a diputados y senadores propios y socios políticos. Busca mostrar cohesión interna y dar una señal de fortaleza política antes de enviar el paquete de reformas estructurales.

Javier Milei reunió a legisladores de LLA y el PRO.

Javier Milei reunió este miércoles en la Casa Rosada a más de un centenar de legisladores de La Libertad Avanza y del PRO, en el primer encuentro político amplio desde las elecciones. Se trató de una cita clave para ordenar la estrategia parlamentaria antes de enviar al Congreso el paquete de reformas que el Gobierno busca presentar como el núcleo de su segunda etapa.

La convocatoria apuntó a mostrar músculo político y a afianzar la sociedad con el macrismo, que ya actúa como aliado en la nueva correlación de fuerzas. El encuentro se inscribió en una secuencia que empezó el martes, cuando Karina Milei encabezó una reunión con los diputados electos de LLA, donde se repasó el escenario legislativo y se bajó línea sobre la agenda de reformas. La secretaria general de la Presidencia, que ejerce un rol de conducción dentro del espacio, pidió “unidad y disciplina” y recordó que “cada voto cuenta”.

El Presidente retomó esa dinámica con un gesto de mayor volumen político. En la reunión de este miércoles estuvieron presentes tanto los legisladores en ejercicio como los que asumirán en diciembre. Desde Casa Rosada señalaron que Milei habló sobre la importancia de mantener coherencia en el Congreso y de defender las reformas “sin titubeos”. La apuesta es dar una imagen de cohesión en un oficialismo que, hasta ahora, se sostuvo más en el liderazgo carismático del Presidente que en una estructura partidaria sólida.

El acto no fue pensado como una simple foto institucional, aunque nadie desconoce su valor simbólico. Es la primera vez que Milei aparece rodeado por su bancada y por aliados macristas en la Casa Rosada, una escena que busca marcar el inicio de una etapa de gestión más articulada y menos reactiva. “Es el momento de pasar de la prédica a la ejecución”, comentan cerca del jefe de Estado.

Karina Milei con diputados electos (3) La reunión del martes, encabezada por Karina Milei, sirvió como antesala y termómetro interno. Allí se repasaron los lineamientos centrales de la reforma laboral, los cambios fiscales y la nueva estrategia comunicacional. “Vamos a acompañar lo que haya que acompañar, pero con método y coordinación”, fue la síntesis que trascendió del encuentro. También se habló del funcionamiento del bloque, la designación de autoridades y la relación con los legisladores del PRO. En Balcarce 50 aseguran que el objetivo de Milei es institucionalizar su fuerza y evitar las tensiones que suelen aparecer cuando el liderazgo se dispersa en el Congreso. Por eso, el Presidente busca transmitir una idea de orden y de conducción centralizada. “Las reformas no se negocian, se explican”, repite como mantra en su entorno. El Gobierno necesita además enviar una señal a los socios externos: los gobernadores aliados, los empresarios que apoyan el rumbo económico y los organismos internacionales que siguen de cerca la gobernabilidad argentina. La foto de unidad con legisladores será también un mensaje hacia ellos. En síntesis, el martes fue el turno de la organización interna y de la hermana del Presidente como articuladora política. Este miércoles, en cambio, fue Milei quien tomó la palabra frente a su bloque completo. La escena apuntó a mostrar que el proyecto libertario tiene estructura, aliados y una hoja de ruta concreta. Falta comprobar si la unidad que se busca consolidar en la Casa Rosada logra sostenerse cuando empiece la verdadera batalla: la del Congreso.