Javier Milei se quedó sin candidato a gobernador por Buenos Aires

Guillermo Britos confirmó que no será el candidato a gobernador de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones 2023. "No voy a ser candidato a gobernador por La Libertad Avanza. Milei no me conocía y jamás me llamó, pero hablaba bien de mí en los medios", dijo este miércoles en declaraciones a la prensa.