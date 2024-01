Javier Milei, en soledad, descubre que hay oposición

Las nuevas concesiones en el proyecto, que se suman a las de la hace una semana, demuestran que no alcanza con apartar al peronismo. Que no solo puede unir el espanto, como se esperanzaban en el Gobierno.

Las nuevas concesiones en el proyecto, que se suman a las de hace una semana, demuestran que no alcanza con apartar al peronismo. Que no solo puede unir el espanto, como se esperanzaban en el Gobierno. La UCR y los provincialismos ya no son opositores a UP: son oposiciones a Milei, y deberán demostrarlo. Los libertarios, quizás, lo están comprendiendo recién ahora. La pulseada, en rigor, la ganaron los gobernadores. No se tratarán las retenciones. Antes, habían logrado mantener en cero las retenciones a economías regionales, además de otros vueltos: ley de azúcar, biocombustibles y un etcétera adicional. Lograron torcerle el brazo a un Gobierno que muestra soledad y rastros de improvisación.