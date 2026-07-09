Industria automotriz en jaque: por qué Argentina puede quedar afuera del mapa de inversiones de la próxima década

Los anuncios de inversión en Brasil son 17 veces mayores a los de Argentina, cuando esta relación es históricamente de 5 a 1. La crisis del sector incluye tanto factores coyunturales como estructurales.

La cadena de valor automotriz local viene sufriendo en el último tiempo , en medio de la depresión del mercado interno, la reestructuración de la producción en varias terminales, y la falta de políticas que incentiven la innovación y el desarrollo de proveedores. En ese marco, Brasil acapara la mayoría de las inversiones en la región y afianza cada vez más su liderazgo dentro del continente, lo cual amenaza con dejar afuera a la Argentina como actor relevante de este sector que atraviesa un cambio de paradigma en materia de modelos y demanda global.

Un informe de Misión Productiva remarcó que el rubro atraviesa una crisis estructural que trasciende a cuestiones coyunturales y a las dificultades que muestran en la actualidad los ingresos reales de los argentinos. "La nueva geografía automotriz de la región se está definiendo ahora, y Argentina corre el riesgo de que esta nueva ola de inversiones la encuentre sin rumbo y cada vez más rezagada", alertó esta red de profesionales especializados en temas de desarrollo productivo.

Y profundizó: "El problema no es sólo vender menos vehículos, es quedar fuera de las decisiones sobre dónde y qué plataformas, autopartes, tecnologías e ingeniería se localizarán en el Mercosur durante la próxima década ".

El rubro automotriz explica una parte importante de la crisis que exhibe la industria manufacturera, el sector más afectado desde que Javier Milei es presidente. Según los últimos datos de la Asociación de Fabricantes Automotores ( ADEFA ), en el primer semestre la producción se hundió 18,3% , respecto del mismo período de 2025.

Parte de la caída de la producción responde a un cambio estructural de algunas terminales automotrices, como Fiat, Volkswagen o Renault, que dejaron de producir vehículos livianos para avanzar con la especialización en pick-ups . “Renault es el caso más emblemático, ya que tenía una importante diversidad de modelos que interrumpió para pasar a dedicarse exclusivamente a pick-ups, con el lanzamiento de la Niágara como última gran novedad", detalló Federico Hidalgo , economista de Misión Productiva especializado en esta industria.

En ese sentido, marcó en diálogo con Ámbito que hay un “problema de escala”, ya que lo que se fabricaba antes cae de golpe, mientras que los nuevos lanzamientos “arrancan de forma escalonada”. Si bien destacó que “la especialización es correcta”, aclaró que “vamos a ver pérdida de proveedores locales porque estas nuevas unidades están teniendo un menor nivel de integración”.

Sin embargo, para Hidalgo el principal determinante de la menor producción es “la pérdida de mercado interno”, algo que se refleja en el derrumbe que tuvieron las ventas de las terminales a concesionarias. “Las concesionarias están intentando sacarse vehículos de encima”, lanzó.

En ese contexto, explicó que las compañías “se están adaptando a lo que pueden vender” y puso el ejemplo de los autos eléctricos importados, cuyas ventas se dispararon 1533% anual en los primeros seis meses de 2026.

El problema de fondo: la falta de una estrategia para atraer inversiones, fortalecer la cadena de valor y generar empleo

De todos modos, el problema de fondo que pone en estado de alerta a la actividad está vinculado a la ausencia de una estrategia específica para el sector que contemple el desarrollo de nuevas tecnologías, asociadas a la creciente digitalización y electrificación, y la integración de la cadena de valor doméstica, con lo que ello implica en términos de generación de empleo.

El trabajo de Misión Productiva graficó que "Brasil emerge como el principal ganador de este proceso en América Latina", con anuncios de inversiones de acá a 2033 que alcanzan los u$s34.000 millones. Esa cifra contrasta con las inversiones en Argentina, que apenas representan unos u$s2.000 millones. "La brecha de inversiones entre ambos países llega a 17 veces, cuando históricamente se ubicaba en torno a 5 a 1 (acorde al tamaño de las economías)", acotó.

“A lo que hay que apuntar es a políticas que tengan incentivos a la innovación, que es lo que ha hecho Brasil durante los últimos 15 años y le ha traído buenos resultados”, expresó Hidalgo. Al respecto, Misión Productiva destacó el Plan Mover diseñado por el gobierno de Lula Da Silva, que "combina incentivos fiscales, financiamiento, apoyo a la innovación, exigencias de eficiencia energética y estímulos a la producción local".

A modo de ejemplo, el trabajo citado mencionó que sólo Stellantis anunció inversiones por aproximadamente u$s5.500 millones en Brasil (con desarrollos de motorizaciones Bio-Hybrid, una tecnología de descarbonización de la movilidad), mientras que a nivel local dicha firma solo lanzó proyectos por u$s385 millones en los últimos dos años para producir nuevos vehículos y motorizaciones en su planta de Córdoba.

El sector autopartista, en estado de alerta

"La combinación de caída de actividad, incertidumbre regulatoria, ausencia de nuevos instrumentos sectoriales y escasez de proyectos de inversión genera preocupación en toda la cadena de valor", alertó Misión Productiva. Uno de los segmentos que está más en jaque es el sector autopartista, afectado por la menor producción de vehículos de origen nacional y la falta de definiciones en torno a la continuidad o reemplazo del régimen de fortalecimiento.

En conversaciones con este medio, el presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Juan Cantarella, mostró preocupación ante la falta de inversiones, ya que eso implica "más importaciones de vehículos terminados y de autopartes en los próximos años". Si bien destacó como positivos los últimos anuncios de inversión de las terminales en el país, señaló que "cada nuevo proyecto lo hace con un menor nivel de contenido local en comparación con el anterior, sobre todo con la fuerte influencia que tienen proyectos de origen chino en marcas instaladas en Argentina".

Frente a este desafiante escenario, declaró que urge una "renegociación del acuerdo automotriz bilateral con Brasil, el ACE 14, con especial foco en el Flex y en adecuar las reglas de origen, que promueva de manera real el valor agregado local y regional". Vale aclarar que la discusión sobre el ACE 14 gana cada vez más importancia en el sector dado que, tal como está vigente hasta ahora, el esquema avanza hacia el libre comercio en 2029.

Como referencia, Cantarella acotó que el mismo tipo de debate están teniendo EEUU en el T-MEC (tratado de libre comercio con México y Canadá) y los países de la Unión Europea. Por otra parte, el dirigente autopartista marcó la necesidad de diseñar "un esquema de incentivos sectoriales, prorrogando y adecuando la Ley de Autopartes y la Ley de Inversiones del Sector Automotor".

Los lineamientos necesarios para recortar la brecha de inversiones con Brasil

Bajo este sombrío panorama, Misión Productiva sugirió los siguientes tres lineamientos para atraer nuevas inversiones automotrices en Argentina y recortar la brecha con Brasil: