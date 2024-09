Javier Milei vuelve a Parque Lezama: 2024 vs 2021, el juego de las diferencias

En lo que respecta al folclore propio del mitin, es probable que la estética al estilo "Panic Show" se mantenga. En 2021 un DJ animaba desde temprano a quienes iban llegando repitiendo una y otra vez la banda sonora de Rocky, algo que todavía se sigue escuchando en los actos oficiales. Además, tuvo lugar un show de Emmanuel Danann y la participación del economista Miguel Boggiano como vocalista en el cover del clásico Smoke on the water de Deep Purple, quien en la actualidad se convirtió en asesor presidencial y todavía sigue cantando.

BRAZO A PARQUE LEZAMA.jpeg Diferentes organizaciones sociales convocaron a un abrazo al Parque Lezama.

Parte del color que habrá en esta nueva edición del acto y que no ocurrió hace tres años es la protesta social. Diferentes organizaciones convocaron a un abrazo simbólico al Parque Lezama en la previa "en defensa de lo público, en repudio a la tragedia social y económica que está generando la motosierra del gobierno".

El tono discursivo

En aquel momento fundacional de La Libertad Avanza Javier Milei encabezaba una fuerza política cocinada, entre otros factores, al calor del enojo de una multitud ante las políticas sanitarias por la pandemia, los feminismos y el avance de los derechos humanos, y ante todo argentino que no fuera "de bien". En ese momento surgió un discurso que se plantó como una alternativa diferente y parte de ese espíritu aún perdura, pese a que la actual realidad económica empiece a mostrar una caída en la imagen positiva de la gestión.

Esta vez aseguran desde Balcarce 50 que será “un acto corto”. En 2021 el discurso de Javier Milei fue precedido por el de los candidatos a legisladores en la Ciudad de Buenos Aires y por la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel. Cuando esta última había finalizado de hablar, el público tuvo que esperar una hora para escuchar las palabras del “León”.

JAVIER MILEI PARQUE LEZAMA.jpeg Javier Milei durante el acto en Parque Lezama, en septiembre de 2021. Prensa Javier Milei

Una vez comenzada la disertación, el economista enarboló algunas de las banderas que mantiene actualmente: no al déficit fiscal, fin de la casta política y promover la libertad económica. El tema es que, para explicar cómo llegaría a esas metas, Milei señaló algunas propuestas que en la práctica se complicaron. Un claro ejemplo ello es la baja en el sueldo de los políticos, arengada por Milei en aquel entonces desde Parque Lezama. No obstante, los sueldos de los legisladores nacionales son motivo de recurrente controversia desde que asumió. Si bien el Senado dio marcha atrás en agosto con el aumento de dietas bajo presión del Presidente, en total fueron tres las veces que los representantes del pueblo en el Congreso aprobaron incrementos.

Otra de las promesas de aquel acto fue no aprobar nada que aumentara los impuestos. Milei votó como diputado a favor del proyecto de Sergio Massa que reducía el universo de contribuyentes, pero una vez convertido en presidente, presentó una iniciativa para restituir el gravamen sobre los salarios de los trabajadores. Junto a las retenciones y el impuesto a los combustibles, Ganancias se convertirá sin dudas en una de las claves de la recaudación del Presupuesto 2025. Nobleza obliga, una de las propuestas se mantiene desde aquel entonces: la de “volver a ser potencia mundial dentro de 35 años”.

El entorno

En esta ocasión estarán presentes sobre el escenario, además de los hermanos Milei, el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; el Secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; el diputado nacional de La Libertad Avanza por Córdoba, Gabriel Bornoroni; el Subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja; la jefa del bloque de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez; la diputada nacional de La Libertad Avanza por Santa Fe, Romina Diez; y el diputado provincial Agustín Romo.

Los elegidos sin dudas difieren de aquel entonces. Para comenzar, el acto en Parque Lezama 2021 tuvo como presentador -y organizador- a Carlos Maslatón, quien ese entonces no paró de arengar al público y se llevó todos los aplausos cuando gritó desde el escenario "¡La única justicia social es la nuestra!". El abogado, que confesó públicamente que fue uno de los que convenció al economista de dar el salto a la política, es hoy un fuerte crítico de su gestión e incluso terminó votando a Sergio Massa (al menos así dijo) en las últimas elecciones presidenciales.

JAVIER MILEI Y CARLOS MASLATON.webp Carlos Maslatón mira con admiración a Javier Milei durante el acto en Parque Lezama en 2021. Gentileza El Economista

Una vez que Milei se hizo del cargo de presidente, Maslatón incluso lo cuestionó fuertemente por la imposibilidad de la dolarización en Argentina, que fue una de las promesas de campaña. “¿Vieron que era mentira la dolarización? Fue un simple fraude electoral de campaña. No se podía hacer, porque la cantidad de pesos en circulación y en depósitos cada vez representaba más y no menos dólares. ¡Y además desde que subió Milei la moneda total del país creció 120% en dólares! Solo por esta mentira sin par hay que votarle en contra todo a Milei en el Congreso”, llegó a cruzar al Jefe de Estado.

Pero además, hace tres años acompañaron a Milei los entonces candidatos a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires Lucía Montenegro y Ramiro Marra. Este último también fue uno de los impulsores de la candidatura del actual presidente y supo ser libertario de la primera ola. "En el 2001 yo toqué la cacerola porque quería que se vayan todos, ahora les decimos: llegamos nosotros", así se presentaba el broker tiempo atrás en Parque Lezama.

No obstante, las fuerzas del cielo no fueron muy amables con él. Karina Milei lo excluyó de la mesa chica e incluso lo hizo dejar su cargo como jefe de bloque en la legislatura porteña para ubicar en su lugar a Pilar Ramírez, una dirigente de su riñón. Como premio consuelo, el primer mandatario lo convirtió en asesor ad honorem en su consejo económico.

Javier Milei Ramiro Marra Ramiro Marra junto a Javier Milei (imagen de archivo). Mariano Fuchila

En el entorno presidencial siempre se dijo que a Karina no le gustaba el alto perfil mediático del broker, y por eso siempre vetó la posibilidad de un cargo formal para él. De hecho, cuando se comunicó la conformación del consejo de asesores el vocero Manuel Adorni, hombre extrema confianza de la secretaria de Presidencia, llamativamente olvidó incluir a Marra en el comunicado inicial.

Así las cosas, el asesor confirmó en diálogo con Ámbito que no será parte del acto que se realizará este sábado, debido a que tenía agendadas "charlas y reuniones en Tucumán" que fueron agendadas previamente. Paradójicamente, hace tres años era ovacionado por el público al afirmar: "No me siento un político sino alguien que hace política porque estoy cansado de que me pisen".

Pero sin dudas, el discurso más ordenado en aquel 2021 fue el de Victoria Villarruel. La entonces candidata dejó la economía para el ahora Presidente y habló a los suyos sobre postulados que todavía enarbola. "Se acerca el fin de los que robaron en nombre de los derechos humanos, se acerca el freno para todos los que no tuvieron las agallas de combatir el relato de los años setentas", dijo aquel 5 de septiembre.

milei villarruel Javier Milei junto a Victoria Villarruel (imagen de archivo). Reuters

Esta vez, Villarruel no participará del evento. Desde entonces a esta parte, el vínculo entre ella y el primer mandatario cambió. A la titular del Senado no se le dio el mando de ninguno de los ministerios que se le había prometido durante la campaña. Desde ahí en adelante, el malestar fue creciendo y los cruces se multiplicaron.

El Ejecutivo la acusó, entre otras cosas, por el escándalo que se desató ante el aumento de las dietas de los senadores, pero uno de los choques más evidentes ocurrió cuando Villarruel defendió a los futbolistas del seleccionado argentino campeón de América que habían participado de cantos racistas. A días de una visita oficial de Milei a París, la vicepresidenta fue públicamente desautorizada y Karina Milei se disculpó personalmente ante la Embajada de Francia. Relegada en distintos actos oficiales, la vicepresidenta mantiene una agenda paralela que la lleva muchas veces por las provincias, territorio que Milei rara vez pisa.

Desde el entorno de Villarruel deslizaron que, hasta el cierre de esta nota, la Vicepresidenta no había sido invitada. Las ausencias, las diferencias en el discurso y en el tono del acto hacen pensar que se asistirá a un nuevo capítulo de La Libertad Avanza. No puede decirse que sea fundacional, pero sin dudas se abre una nueva etapa en el viejo Parque Lezama.