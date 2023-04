Jorge Macri desligó a Carrió: "Jamás planteó la impugnación de mi precandidatura"

“Puede haber impugnaciones, las puede haber. Y si las hay, las van perder seguramente. Se van a caer”, adelantó en la entrevista.

"Tenemos que parar la pelota"

En otra parte, Macri reveló una conversación con Carrió donde la referente de la Coalición Cívica se desligó de esas maniobras que intentan impugnar la precandidatura del ministro de Gobierno de la Ciudad.

“Lilita jamás planteó una impugnación. Me pidió que lo haga público. Me llamó un martes y me pidió que aclarar que no está detrás de esta operación berreta”, advirtió.

Para Macri, “deberíamos tener un clima de confrontación más cuidadoso y respetuoso” y, al igual que María Eugenia Vidal, pidió “bajar un cambio”, mientras insistió en que “hay que parar la pelota y poner los intereses de la gente por sobre los nuestros”, agregó.