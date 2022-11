Jorge Macri reveló cuál será la estrategia del PRO para dirimir a su candidato en Ciudad

En diálogo radial, el primo del ex presidente Mauricio Macri explicó que "el radicalismo definió tener un único candidato, que es Martín Lousteau, y eso le da presencia y fortaleza".

"Si nosotros llegáramos a la elección con varios candidatos, estamos siendo funcionales a esa división", añadió.

E insistió: "La competencia no me preocupa, pero sí me importa que el PRO siga siendo la columna vertebral de Juntos por el Cambio en la Ciudad, las transformaciones que comenzaron con Mauricio y siguen con Horacio (Rodríguez Larreta), que esta Ciudad se siga gobernando desde nuestro espacio".

Jorge Macri Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño NA

Elecciones presidenciales 2023

Al ser consultado sobre si su análisis incluye que alguno de los postulantes del PRO declinará su candidatura, Jorge Macri planteó: "Puede haber una interna previa, ¿por qué no?".

"Es una opción. Hay mecanismos muy modernos para votar dentro de una interna. Es una opción que se está discutiendo en el propio partido. Una interna previa puede ser una solución", indicó el ministro de Gobierno porteño.

Además, también se refirió al respaldo de Rodríguez Larreta a su par de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, para postularse en 2023: "Él también me apoyó y me apoya a mí y me menciona como uno de los posibles candidatos. Además tengo la suerte de haber recibido el apoyo de Mauricio, de Patricia (Bullrich), de (Federico) Pinedo, de (Cristian) Ritondo".

"El tema es cómo llegamos a las elecciones. Mientras tanto que florezcan mil flores. A la elección tenemos que llegar unidos", concluyó Jorge Macri.