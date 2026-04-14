Jorge Macri, ante empresarios: "Queremos que la Ciudad juegue en la liga global" + Seguir en









En la apertura del foro, el jefe de Gobierno porteño defendió la alianza con el sector privado y afirmó: “No nos conformamos con ser una de las grandes capitales de América Latina”.

Jorge Macri disertó en la apertura de una nueva edición de AmCham Summit. Mariano Fuchila

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezó este martes la apertura del AmCham Summit 2026, el encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina. Desde el Centro de Convenciones de la Ciudad, el mandatario buscó posicionar a Buenos Aires como un actor con proyección regional e internacional, al afirmar que “el mundo nos está mirando” y que el distrito debe estar “a la altura” del desafío en un contexto global marcado por tensiones y conflictos.

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“No nos conformamos con ser una de las grandes capitales de América Latina, sino que queremos jugar en la liga de las ciudades más importantes a nivel global”, afirmó Macri ante empresarios y funcionarios.

Durante su exposición, Macri defendió la articulación entre el Estado y el sector privado, reivindicó los valores de la libertad económica y la propiedad privada, y destacó el vínculo con Estados Unidos como una oportunidad para profundizar la inserción internacional de la Argentina. “Hoy el país tiene una oportunidad inmejorable para ganar protagonismo en la cadena global de valor”, sostuvo frente a empresarios y funcionarios, en una cumbre que este año se desarrolla bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”.

JORGE MACRI AMCHAM SUMMIT 2026 Jorge Macri, presente en una nueva edición de Amcham Summit 2026. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri invitó a empresarios a invertir en la Ciudad El jefe de Gobierno puso el foco en el perfil productivo de la Ciudad y aseguró que su principal activo no son los recursos naturales, sino “el talento y la capacidad de innovación de su gente”. En esa línea, remarcó que Buenos Aires avanzó en la construcción de “un Estado moderno, ágil y eficiente”, con reglas claras, baja de impuestos y reducción del gasto político para incentivar la inversión privada y la generación de empleo.

Macri presentó la apuesta del Ejecutivo porteño por el desarrollo tecnológico, con el proyecto para crear el Distrito de la Inteligencia Artificial y avanzar en la reconversión del Microcentro. Además, mencionó cambios en materia educativa, como la regulación del uso de celulares en las aulas y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en escuelas primarias desde cuarto grado.

Al cierre, insistió en la necesidad de construir una agenda de largo plazo junto al sector privado y sostuvo que la Ciudad aspira a “jugar en la liga de las capitales más importantes del mundo”, en un mensaje claramente orientado a captar inversiones y reforzar el perfil internacional de Buenos Aires. Luis Caputo habló de la inflación y cruzó a los empresarios: "Cambió la música y algunos no cambiaron el paso El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este martes ante empresarios en el AmCham Summit 2026 que a partir de abril comenzará una fuerte desaceleración del ritmo inflacionario, luego de admitir que el índice de marzo se ubicará por encima del 3%. “A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación muy importante, con mayor crecimiento”, afirmó durante su exposición, en la que buscó transmitir optimismo sobre la marcha del programa económico. am cham 2026 luis toto caputo Luis Caputo habló ante empresarios en una nueva edición de AmCham Summit. Mariano Fuchila Caputo atribuyó la aceleración del IPC a factores puntuales, entre ellos el impacto del aumento internacional del petróleo y componentes estacionales como educación y transporte, aunque insistió en que se trata de una interrupción transitoria dentro del proceso de desinflación. En ese marco, sostuvo que “la inflación es un fenómeno monetario” y remarcó que la caída en la demanda de dinero explica parte de la dinámica actual, al tiempo que anticipó una recuperación en los próximos meses Durante su discurso, el ministro también envió un mensaje directo al sector privado al advertir sobre la necesidad de adaptarse al nuevo escenario económico. “Cambió la música, pero algunos no cambiaron el paso”, lanzó, en referencia al proceso de reconversión que, según planteó, atraviesa la industria. Con un tono marcadamente optimista, aseguró que la Argentina podría atravesar en los próximos 18 meses “el mejor proceso de las últimas décadas”, apalancado en inversiones vinculadas al RIGI y en una mayor apertura económica.