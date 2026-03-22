La dura condena del papa León XIV a la guerra en Medio Oriente: "Es una vergüenza para toda la humanidad" + Seguir en









Desde la ventana del Palacio Apostólico, luego del rezo del Ángelus en el V Domingo de Cuaresma, el Pontífice volvió a llamar a la paz.

El papa León XIV relacionó la tragedia en la región con un fracaso de la humanidad.

Durante el V Domingo de Cuaresma, el papa León XIV aprovechó el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico para denunciar el "escándalo de la violencia" global. Allí, calificó los conflictos actuales como un "clamor a Dios" y una "vergüenza para toda la humanidad", renovando así su ferviente pedido por la paz en el conflicto de Medio Oriente.

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“No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas indefensas de estos conflictos”, ratificó León XIV. Además, remarcó que la magnitud de la tragedia trasciende las fronteras, mencionando que “lo que les afecta, afecta a toda la humanidad”.

El Santo Padre fue tajante al exigir un alto inmediato a las hostilidades, calificando la persistencia del dolor civil como una derrota moral para la comunidad internacional. “Renuevo con vehemencia mi llamamiento a perseverar en la oración, para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz, basados en el diálogo sincero y el respeto a la dignidad de cada persona humana”, dijo ante los fieles y peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro.

Guerra en Medio Oriente ataque de EEUU Guerra en Medio Oriente. Foto: Departamento de Defensa El papa León XIV llamó a un alto el fuego en Medio Oriente En medio del conflicto en Medio Oriente, el papa León XIV llamó el domingo pasado a un alto el fuego inmediato luego de instar a los periodistas priorizar el relato del sufrimiento bélico sobre la "propaganda".

"Durante dos semanas, los pueblos de Oriente Medio han estado sufriendo la atroz violencia de la guerra", expresó el Papa en su oración semanal en la Plaza de San Pedro. "En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad, hago un llamamiento a los responsables de este conflicto: ¡Alto el fuego!", expresó.