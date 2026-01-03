Operativo de EEUU en Venezuela: marchas en la ciudad de Buenos Aires a favor y en contra de la intervención + Seguir en









Las concentraciones ocurrieron en puntos céntricos de la Capital Federal, donde se concentra el mayor porcentaje de la comunidad venezolana en la Argentina.

La movilización en el Obelisco concentró a manifestantes a favor del operativo militar. @optimusbear

Además de la reacción de la dirigencia nacional, el intervención de EEUU en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro provocó este mismo sábado movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, donde a pocas cuadras se expresaron a favor y en contra del operativo militar.

Se estima que en la Argentina viven cerca de 200.000 venezolanos, representando el octavo país del mundo con mayor población de esa ciudadanía y posicionándose como la tercera comunidad extranjera más grande del país (detrás de la paraguaya y la boliviana). Más del 70% de los migrantes de Venezuela tienen residencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Por su parte, un grupo de organizaciones vinculadas a la comunidad venezolana en la Argentina convocaron a una concentración en el Obelisco para respaldar la intervención de EEUU para detener a Nicolás Maduro y "exigir el inicio de la transición a la democracia".

En tanto que las movilizaciones en contra del operativo militar estadounidense en Venezuela tuvieron dos puntos de encuentro, citados por agrupaciones vinculadas a la izquierda nacional. Una de ellas fue en la Fundación Libertad, referenciada con el Gobierno nacional y ubicada en las inmediaciones porteñas de la calle Corrientes, mientras que ocurrió en las cercanías de la Embajada de EEUU en la Argentina, en el barrio de Palermo.

Marcha ciudad de Buenos Aires Embajada de EEUU Venezuela Organizaciones vinculadas a partidos de izquierda se manifestaron en puntos céntricos de la ciudad de Buenos Aires. Una vez conocida la intervención militar en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, el Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires dispuso desde la madrugada un refuerzo preventivo con unidades especiales y personal policial en las cercanías de embajadas y residencias de Estados Unidos y Venezuela. La decisión se extendió a las zonas del Obelisco, Plaza de Mayo y el Congreso, con el objetivo de prevenir incidentes en zonas de posible concentración.

Detención de Nicolás Maduro: cómo fue el operativo El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que el país norteamericano capturó a Nicolás Maduro y su esposa y los sacó de Venezuela. Sucedió después de las operaciones de la administración republicana contra Caracas y otras ciudades aledañas. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11 (hora local) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!“, expresó Trump en su red social. El pronunciamiento de Trump se conoció casi cuatro horas después de los ataques denunciados en zonas civiles y militares de Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, de acuerdo con lo informado por el gobierno venezolano.