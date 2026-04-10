José Mayans pidió juicio político a Javier Milei: "No entiende un carajo y está pirado" + Seguir en









El jefe del bloque peronista reclamó que Diputados avance con la acusación formal contra el Presidente y apuntó también contra Karina Milei y Manuel Adorni. En una dura intervención en el recinto, vinculó su planteo con la crisis política del Gobierno y el escándalo por los créditos hipotecarios del Banco Nación.

José Mayans apuntó contra el Gobierno. Senado

El jefe del bloque justicialista en el Senado, José Mayans, volvió a cargar con dureza contra el Gobierno y reclamó que la Cámara de Diputados active el proceso de juicio político contra el presidente Javier Milei. Durante una cuestión de privilegio en la sesión ordinaria de la Cámara alta, el legislador cuestionó la conducción del Ejecutivo y apuntó también contra parte del gabinete.

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En su intervención, Mayans no sólo apuntó contra el Presidente, sino que también dirigió fuertes críticas al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien responsabilizó por el rumbo de las reformas impulsadas por el oficialismo. Según sostuvo, el funcionario es uno de los principales ideólogos del programa de gobierno y cuestionó especialmente su exposición en el Senado sobre el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Patricia Bullrich José Mayans Bartolomé Abdala El jefe de bloque del peronismo en el Senado, José Mayans. Senado El senador formoseño fue más allá y planteó que Diputados debería avanzar con la acusación formal no sólo contra Milei, sino también contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que el Senado analice un eventual juicio político. En ese marco, vinculó su pedido con las investigaciones abiertas sobre el entorno del Gobierno y con la polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios del oficialismo.

Mayans también vinculó su pedido con la situación institucional del Gobierno y reclamó que la Cámara de Diputados avance con una acusación formal contra el Presidente, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que el Senado pueda analizar un eventual proceso de juicio político. En su exposición, sostuvo que la responsabilidad política del oficialismo excede al mandatario y alcanza al núcleo más cercano de la toma de decisiones.

El senador peronista además aprovechó su intervención para cuestionar con dureza el escándalo por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios del Ejecutivo, al que definió como un nuevo capítulo de privilegios dentro del oficialismo.