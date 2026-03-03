Discursos de los gobernadores: del "Movistar Arena" de Sáenz a la sesión "no tan ordinaria" de Torres

Osvaldo Jaldo cerró la puerta de una reforma electoral, mientras Carlos Sadir hizo eje en promesas de obras públicas. Leandro Zdero va por la reforma de la Constitución provincial y Gildo Insfrán acusó al Gobierno de convertir al país "en una triste colonia".

Los primeros discursos del año de gobernadores que abrieron los períodos de sesiones ordinarias de los poderes legislativos provinciales tuvieron varios tópicos. Gustavo Sáenz (Salta) pidió cantar junto al presidente Javier Milei en el Movistar Arena como muestra de federalismo, mientras Ignacio "Nacho" Torres (Chubut) arrancó sus palabras con el deseo de que sea "una sesión no tan ordinaria", en referencia a lo que sucedió en el Congreso de la Nación. Osvaldo Jaldo (Tucumán) le cerró la puerta a una reforma electoral local y Carlos Sadir (Jujuy) hizo eje en promesas de obras públicas. Leandro Zdero (Chaco) va por la reforma de la Constitución provincial y Gildo Insfrán (Formosa) acusó al Gobierno de convertir al país "en una triste colonia".

Entre los primeros discursos de gobernadores el de mayor repercusión, hasta el momento, tuvo como protagonista al salteño Gustavo Sáenz, quien pidió cantar junto al presidente Javier Milei en el Movistar Arena. En un tramo de su discurso se dirigió a Milei con una frase que mezcló reclamo e ironía: "Es injusto que vaya a la plaza con el poncho muerto de frío a pelear por las obras de Salta mientras Milei canta en el Movistar Arena. Lo justo sería que podamos cantar juntos allí y mostremos federalismo real", completó.

El irónico pedido del mandatario pareciera formar parte de una estrategia en la que defiende su alianza con el Gobierno, al afirmar que seguirá acompañando al Ejecutivo "pero con un límite: no somos esclavos de nadie". También reclamó obras públicas para su provincia, al criticar que mientras él pelea por recursos provinciales, Milei realiza eventos masivos. Y cerró su discurso emulando el estilo del mandatario libertario al gritar "¡Viva Salta, carajo!".

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, abrió el 54° período de sesiones ordinarias de la Legislatura con una clara referencia al acto nacional del día anterior en el Congreso de la Nación. La frase, pronunciada ante un recinto colmado, marcó el tono inicial de un discurso que combinó balance de gestión, anuncios de políticas públicas y definiciones políticas. El chubutense pidió mantener el "respeto y la institucionalidad" en el debate parlamentario local, contrastando implícitamente con el clima de tensión observado en la apertura nacional. "Esperemos que no sea un inicio tan ordinario como el que vimos anoche", expresó Torres.

Dejé inaugurado un nuevo período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura. Cumpliendo con el mandato constitucional, hice un balance de lo realizado y de los desafíos que tenemos por delante: equilibrio fiscal por sexto año consecutivo, más de 2.700 obras desde el inicio de la… pic.twitter.com/jGB1nmNkFJ

El sureño extendió su mensaje durante más de una hora, en el que abordó temas como la crisis de enero -con el deslizamiento del cerro Hermitte y los incendios en la cordillera-, el desendeudamiento provincial, la defensa de la industria pesquera y el plan de 450 viviendas para trabajadores esenciales. Con esta apertura, Torres delineó una hoja de ruta para 2026 que incluyó fuertes definiciones sobre recursos naturales, ordenamiento fiscal y una apuesta por la "estabilidad" como eje conductor de su gestión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoTorresCH/status/2028617930712158719?s=20&partner=&hide_thread=false 54º SESIONES LEGISLATIVAS 2026: UNA PROVINCIA QUE AVANZA



Hoy inauguramos el 54º período de Sesiones Ordinarias haciendo un balance claro de dónde está Chubut. Al asumir, recibimos una provincia asfixiada, sin margen de maniobra y con una bomba financiera que comprometía… pic.twitter.com/fQyGRDAC61 — Nacho Torres (@NachoTorresCH) March 2, 2026

Osvaldo Jaldo no tocará nada del sistema electoral

En el caso del tucumano Osvaldo Jaldo, en la inauguración del 121° período de sesiones ordinarias, informó que no impulsará cambios en el sistema electoral provincial, pese a la presión desde la Nación para implementar la Boleta Única en todo el país. "Los que hemos sido elegidos por la voluntad popular acá, somos producto del actual sistema electoral provincial", afirmó, en defensa de la legitimidad de las autoridades vigentes.

El mandatario peronista utilizó como argumento central los resultados de las elecciones simultáneas del 26 de octubre de 2025 en el municipio de Juan Bautista Alberdi (por el fallecimiento de su intendente antes de cumplir dos años de mandato), en donde coexistieron ambos sistemas: la Boleta Única para diputados nacionales y el tradicional esquema tucumano para cargos locales. "En la lista Tucumán Primero de diputados nacionales sacamos el 47%. Y con el sistema electoral provincial, ¿saben cuánto sacó nuestro candidato a intendente? El 46,9%. No hubo diferencia", sostuvo el gobernador, para desarmar las críticas sobre supuestas distorsiones en el voto provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OsvaldoJaldo/status/2028123554282131466?s=20&partner=&hide_thread=false | En una jornada de profundo valor institucional, inauguramos el 121° período de sesiones ordinarias legislativas, reafirmando nuestro compromiso con el diálogo y el respeto por las instituciones. Comparecimos ante los representantes del pueblo para rendir… pic.twitter.com/REXHtutv9h — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) March 1, 2026

Aunque Jaldo aceptó que la última palabra dependerá de la Legislatura ("Si lo quieren mantener, lo mantengamos. Y si lo quieren cambiar, lo cambiemos"), su posición fue un freno a las expectativas de una reforma. "Dejemos de demonizar el sistema electoral provincial y nos pongamos manos a la obra", exigió, en un discurso en el que reafirmó la autonomía política de Tucumán frente a la Casa Rosada. El mensaje fue de una hora y cuarenta minutos, combinó defensa de la gestión en salud, educación y seguridad con una señal explícita para el peronismo local, en una conferencia de prensa posterior: "el PJ va a estar en condiciones de competir y ganar bajo cualquier regla de juego que se defina".

Carlos Sadir, ambicioso con la obra pública

El gobernador jujeño Carlos Sadir inauguró el 165º período de sesiones ordinarias de la Legislatura con un discurso centrado en el balance de gestión y la proyección de un año marcado por el orden fiscal, la reducción de deuda y el alivio impositivo para los ciudadanos. El mandatario destacó la solidez de las cuentas públicas, pese al recorte de fondos nacionales, reafirmando un rumbo económico basado en la responsabilidad fiscal. "Este es un gobierno que tiene una sola camiseta: la de Jujuy", enfatizó, para marcar distancia de la gestión nacional y ratificar la defensa de los intereses provinciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carlossadirjuy/status/2027552698732511477?s=20&partner=&hide_thread=false Este gobierno tiene una sola camiseta: la de Jujuy.



En esta Apertura de Sesiones 2026 renuevo mi compromiso de seguir trabajando para que Jujuy no pare y los convoco a seguir creciendo juntos, con diálogo y responsabilidad, para modernizar, producir y abrir más oportunidades. pic.twitter.com/x6u03vQUCd — Carlos Sadir (@carlossadirjuy) February 28, 2026

Entre los anuncios más relevantes, Sadir detalló un ambicioso plan de obra pública que incluye nuevas viviendas, infraestructura vial y la inauguración de 10 nuevas escuelas durante 2025, con nueve refaccionadas a estrenar. Mientras, en materia de seguridad presentó un plan específico para reforzar el sistema provincial y en lo económico anunció la toma de créditos para obras estratégicas y la implementación de un "RIGI provincial" (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) para impulsar el desarrollo productivo local y atraer inversiones privadas.

Leandro Zdero va por la reforma constitucional

El gobernador chaqueño Leandro Zdero abrió el 58° período de sesiones ordinarias con un mensaje marcado por la austeridad fiscal y el anuncio de una reforma de la Constitución provincial, en un recinto legislativo atravesado por las tensiones entre oficialismo y la oposición. Fue el mensaje central y lo justificó en que busca establecer un "blindaje" a las grandes inversiones mediante la prohibición de nuevas expropiaciones y la creación de impuestos provinciales o municipales que afecten a los capitales invertidos. La iniciativa, según explicó, apunta a generar "reglas de juego previsibles" para potenciar el desarrollo económico de la provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeandroZdero/status/2028107230617141327?s=20&partner=&hide_thread=false Anuncios en la #AperturaDeSesiones2026

- Presentaremos un proyecto de reforma constitucional, para brindar protección y estabilidad jurídica a nuevas inversiones, excluyéndolas de cualquier tipo de expropiación, y prohibiendo la creación de nuevos impuestos provinciales o… — Leandro Zdero (@LeandroZdero) March 1, 2026

Por otro lado, ratificó su alineamiento con la política nacional de reducción del gasto público y defendió las medidas de ajuste. "Se terminó la etapa en que el Estado era botín de guerra", afirmó y destacó la reducción del 60% en viáticos respecto a 2023 y el pago de más de U$S200 millones de deuda contraída por la administración anterior. El discurso incluyó también referencias a la obra pública, la reactivación portuaria y una dura carga contra la gestión anterior, particularmente en relación al Segundo Acueducto, calificado como "monumento a la corrupción". El evento culminó con cruces verbales entre el gobernador y legisladores opositores, lo que anticipa un año de intenso debate parlamentario.

Gilfo Insfrán, confrontativo

El gobernador Gildo Insfrán abrió las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un discurso confrontativo hacia la Casa Rosada. El mandatario peronista denunció lo que calificó como una "sumisión total de nuestra Patria frente a la potencia del norte (Estados Unidos)" y advirtió que "no existen antecedentes de un Gobierno democrático que renuncie a la plena soberanía de nuestra Nación, entregando las riendas del país a líderes extranjeros".

El discurso de Insfrán se centró en dos ejes principales: la política exterior y la situación económica nacional. En ese contexto, fue categórico al afirmar que "el presidente de los Estados Unidos se jacta públicamente de haber sido el jefe de campaña de los libertarios argentinos el año pasado", en referencia a Donald Trump, y que "la estabilidad financiera del país dependía de las decisiones del Secretario del Tesoro norteamericano". Esta situación, aseguró, constituye una humillación que "desde la época colonial de los virreyes españoles no se registraban". Advirtió que el alineamiento con Washington debilita la posición argentina sobre las Islas Malvinas y la Antártida, al abandonar "históricas posiciones diplomáticas de la Argentina, como la neutralidad ante conflictos externos".

En el plano económico, Insfrán denunció una "discriminación evidente" contra Formosa, al asegurar que su provincia recibió "seis veces menos recursos que la Ciudad de Buenos Aires" y perdió "más de $ 400.000 millones" por decisiones de la gestión libertaria. Además, cuestionó el resultado fiscal nacional al considerarlo "mentiroso" y sostuvo que "el discurso libertario tiene un gran problema: la realidad". En contraste, el gobernador destacó que Formosa cerró el ejercicio 2025 con un superávit de $34.349 millones, sumando 24 años consecutivos de equilibrio fiscal. "Esto se llama Modelo Formoseño", afirmó, y anunció la finalización de 139 obras públicas y un aumento salarial del 55% para estatales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/insfran_gildo/status/2028100612336898290?s=20&partner=&hide_thread=false Como ha quedado en evidencia a lo largo de este mensaje, las políticas de ajuste y discriminación del gobierno nacional generan daño en todos los ámbitos posibles.

Quiero ser claro en este punto. Cada paralización de obra no es un acto contra este Gobernador o contra nuestra… pic.twitter.com/MV2ci50c2k — Gildo Insfrán (@insfran_gildo) March 1, 2026

En el cierre de su mensaje, Insfrán instó a "no aceptar que entreguen nuestra Patria ni que la pongan de rodillas, transformando a la Argentina en una triste colonia". "Nosotros, desde Formosa, la vamos a defender", sentenció.