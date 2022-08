Incendios en el Delta: la dura acusación de Juan Cabandié contra el sector ganadero

Por su parte, Cabandié señaló: "Estamos hablando de dos millones de hectáreas. El sector ganadero lo que hace es quemar esos pajonales porque el ganado no come esos pajonales que son duros". Y agregó: "Obviamente, el ganado come pastura. Para ampliar la superficie de pastura, acorde a tener más ganado en las islas, el sector ganadero quema estos pajonales".

Cabandié lamentó "la avaricia del sector productivo"

Con ese tono, el ministro cuestionó a los productores, que estarían usando esta polémica práctica para maximizar ganancias en el menor tiempo posible: "Lo que sucede es que la avaricia del sector productivo, que en vez de esperar que se renueven naturalmente las pasturas o conformarse con la superficie de pastoreo para el ganado, queman pasturas para renovarlas antes de las lluvias de primavera", sostuvo. Para Cabandié, "esta es la razón principal".

Por otro lado, afirmó que "hay algo vinculado también a proyectos inmobiliarios". Sobre ello, dijo: "Quemar para preparar la tierra, pero el 90% es quema de pajonales para extender la superficie de pastura del ganado".

Durante la entrevista el político opinó que este es "un tema productivo que tiene consecuencias ambientales", y sumó: "Pero las razones de por qué tenemos estos fuegos, es un tema productivo".

Cabandié cuestionó la inacción de la Justicia

El ministro de Ambiente dijo que la Justicia no actuó ante las reiteradas denuncias: "Le pedimos a la Fiscalía y al juez una medida ejemplificadora. Le planteamos a la Justicia que en dos años no hicieron nada".

Además, remarcó la responsabilidad de los Gobiernos provinciales para combatir este flagelo ambiental: "Quien regula el accionar sobre los incendios forestales son las provincias, que son las responsables y que tienen que llamar a Nación cuando se ven superadas".

La CONAE advirtió sobre casi 100.000 hectáreas quemadas

Por lo pronto, según un reciente relevamiento de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), ya se quemaron casi 100.000 hectáreas en las islas del Delta del Paraná, ubicadas en Entre Ríos y Santa Fe. El organismo también alertó sobre la presencia de contaminantes en el aire.