Tras ser operado del corazón, Juan Schiaretti fue dado de alta y asumirá su banca en Diputados

El exgobernador de Córdoba fue intervenido a fines de noviembre y ya fue habilitado a retomar su actividad habitual. El mes que viene asumirá su banca en Diputados.

El exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti anunció este miércoles que recibió el alta médica y ya está en condiciones de retomar su actividad luego de ser sometido a una intervención del corazón a fines de noviembre.

De esta manera, el excandidato presidencial asumirá su banca en Diputados en febrero, cuando se retome la actividad legislativa en un nuevo período de sesiones extraordinarias. No pudo participar de la jura que se llevó a cabo el pasado 3 de diciembre en la Cámara baja por su situación de salud.

El referente del peronismo cordobés llegará al Congreso de la Nación este año luego de finalizar segundo con la lista de Provincias Unidas en las elecciones de octubre, detrás de La Libertad Avanza.

La intervención cardíaca de Juan Schiaretti El pasado 28 de noviembre, Schiaretti fue sometido con éxito de una intervención del corazón en la Fundación Favaloro. El procedimiento consistió en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía convencional. Se trató de un procedimiento que estaba programada desde hace un tiempo y que se realizó por recomendación médica.

"El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, fue sometido este viernes 28 a una intervención cardíaca para la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires. El procedimiento resultó exitoso y se recupera en la unidad de cuidados coronarios de dicho centro de salud", informaron desde su entorno después de la intervención.

La técnica a la que fue sometido suele indicarse para pacientes que requieren reemplazo valvular sin recurrir a una operación a corazón abierto, lo que reduce riesgos y tiempos de recuperación. El exmandatario había comunicado días antes de la intervención la noticia a través de un breve mensaje en la red social X, donde buscó llevar tranquilidad y agradecer al equipo médico.

