ANSES activa "su" reforma judicial e intima a 222 jueces y fiscales a que se jubilen o rehagan el trámite

En este caso se trata de “jueces y fiscales que presentaron ellos mismos su pedido de jubilación pero dejaron el trámite en stand by”, según detallaron fuentes del organismo previsional. El dato sobresaliente, es que en algunos casos abrieron la carpeta hace dos, cuatro y hasta siete años; pero aún no renunciaron a sus cargos. Es decir, que presentaron los aportes, los títulos y otra documentación pero no la baja, lo que les permitió mantener el expediente abierto. Muchos de ellos, incluso, iniciaron los trámites para el retiro justo antes de la aprobación de la ley que terminó con parte de los privilegios de los que gozaban los cargos más altos del régimen previsional especial para el Poder Judicial y los Ministerios Públicos. Lejos del aluvión de renuncias con las que amenazaron los magistrados durante el debate en el Congreso, la mayoría se limitó a dejar abiertas las carpetas. Pero ahora, si no renuncian dentro de los próximos treinta días, deberán reiniciar el mecanismo bajo la nueva ley. Como es de esperar, cualquiera de estas opciones serían judicializadas por parte de los afectados.