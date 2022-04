Juntos por el Cambio exigió que se complete la Magistratura y amenazó con denunciar a Cristina Kirchner y Sergio Massa

Del evento participaron Alfredo Cornejo, Cristian Ritondo, Mario Negri, Juan Manuel López, y Luis Juez y Roxana Reyes, los dos elegidos por Juntos por el Cambio para ocupar lugares en el órgano judicial.

"No estamos mendigando nada que no nos corresponda, porque por ahí parecemos unos pordioseros mendigando algo que nos corresponde. Le corresponde a la oposición, y no es una interpretación de la ley que puedan hacer Sergio Massa o Cristina Kirchner" del fallo de la Corte Suprema, enfatizó Juez.

El cordobés subrayó que los presidentes de ambas Cámaras "tienen que limitarse, como dice la ley, a designar a los legisladores".

"Esto tiene que quedar claro porque sino pareciera que entramos en un juego en el que nosotros no estamos. Estamos pidiéndoles a las máximas autoridades que cumplan con la ley", enfatizó Juez.

Y expresó: "También lo voy a decir a título personal, porque no lo he hablado (con el resto del espacio). Soy un tipo de derecho, todo tiene un límite, vamos a pedirle a la presidenta del Senado que cumplan con la ley y si esto no lo hace en un tiempo perentorio, personalmente la voy a denunciar por incumplimiento de funcionario público".

Por su parte, Ritondo señaló que avanzar en una nueva ley y el fallo de la Corte "no son incompatibles".

"Se tendrá que repensar en Diputados si se logra (una nueva ley) o sino seguirá vigente la ley que puso en vigencia nuevamente la Corte", expresó el presidente del bloque de diputados del PRO en declaraciones a la prensa.

En tanto, al hacer referencia a la denuncia que anticipó Juez, el jefe de la bancada de la Coalición Cívica, López, sostuvo que se puede hacer porque les cabría "la figura de sedición" a Massa y Cristina Kirchner.

La diputada Margarita Stolbizer, a su turno, afirmó: "El kirchnerismo nos tiene más que acostumbrados al incumplimiento de los fallos de la Corte. No volvieron mejores, volvieron peores".