El sugestivo like de Javier Milei que volvió a alimentar las especulaciones sobre Patricia Bullrich

El Presidente le dio "me gusta" a una publicación que cuestiona a quienes promueven una ruptura con Patricia Bullrich y plantea una eventual fórmula presidencial para 2027.

Javier Milei le dio like a una publicación en X que plantea que una eventual fórmula presidencial entre él y la senadora Patricia Bullrich imponerse en primera vuelta en 2027.

La publicación pertenece a la cuenta El Oráculo de Trenque Lauquen, vinculada al militante libertario Mauro Mazza, quien viene promoviendo la posibilidad de una fórmula compartida entre el Presidente y Bullrich. El propio autor difundió una captura de pantalla para mostrar la interacción de Milei y celebró el gesto con un mensaje dirigido a la militancia oficialista. "El Presidente entiende todo. Vamos por la primera vuelta", publicó el usuario.

La senadora viene mostrando autonomía respecto de algunas decisiones del Ejecutivo y no oculta sus aspiraciones políticas para 2027 . En paralelo, desde distintos sectores del oficialismo comenzaron a marcarle diferencias y a cuestionar sus movimientos.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, le puso un plazo de dos semanas a Bullrich para avanzar con la media sanción de la reforma política en el Senado , que incluye la suspensión de las PASO. El dirigente riojano sostuvo que esperaba que el proyecto pudiera avanzar en ese período y dejó en manos de la Cámara alta buena parte de la negociación.

Cerca de Bullrich rechazaron que la senadora esté demorando deliberadamente el tratamiento de la iniciativa . Su entorno sostiene que la responsabilidad de reunir los votos de los gobernadores corresponde al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y cuestiona que se intente trasladarle a la jefa del bloque libertario el costo de las dificultades para construir una mayoría.

Mientras el mileísmo promete el fin de las PASO, Patricia Bullrich anticipa el tratamiento del proyecto por discapacidad

El Congreso se reactivó tras la ida del papa León XIV y ya planteó sus prioridades antes del fin de las sesiones ordinarias. A primera hora del día, Martín Menem -titular de Diputados- aseguró que lo primordial es la reforma electoral, que se trata en el Senado. Aunque las especulaciones desde las provincias no están definidas, la afirmación toca a la principal negociadora libertaria de la Cámara alta, Patricia Bullrich, que se expresó públicamente sobre otra propuesta para fondos de discapacidad.

Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado.



Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando.



Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 12, 2026

Tal como lo anticipó Ámbito, la intención es llevar el proyecto a sesión el próximo 19 de noviembre, en donde se aguarda por una aprobación holgada: en Diputados, la iniciativa tuvo 237 votos a favor, 9 rechazos y 4 abstenciones. El peronismo, uno de los impulsores de la propuesta, adelantó que acompañaría la ley de fortalecimiento del sistema de discapacidad.

Conociendo ese escenario y que los votos para la reforma electoral aún no están cerrados, Patricia Bullrich puso sobre la mesa el proyecto que sí tiene la seguridad de aprobar. "Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando. Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera", escribió en sus redes sociales.