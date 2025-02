La CGT anunció paro nacional docente para el 24 de febrero y 5 de marzo: "No nos queda otro camino"

La Confederación General de Trabajo (CGT) anunció un paro nacional docente para el 24 de febrero y 5 de marzo. Denuncian que la medida está adjudicada a una falta de diálogo con el Gobierno para garantizar un piso salarial docente. Desde la Confederación de Educadores de Argentina (CEA), afirmaron: "No nos queda otro camino".

Desde agosto del 2024, el piso está en $420.000 y el secretario general de la CEA Fabián Feldman afirmó al respecto: " Es un salario que no acordamos, que se dio por decreto que lo impuso el Gobierno sin considerar que apenas asumió produjo una caída abrupta del conjunto de trabajadores de la educación".

"No nos queda otro camino", aseveró y le adjudicó la responsabilidad "absoluta" al Gobierno "por no dar respuesta ni atender al justo reclamo que señalamos". Desde la CEA también indicaron que anticiparon que los "convocaran con tiempo" para iniciar un diálogo al respecto. Puntualizaron sobre una presentación formal de notas que hicieron en las Secretarías de Trabajo y de Educación, dependientes del Ministerio de Capital Humano, y no obtuvieron respuesta.