La CGT dio el primer paso para un nuevo plan de lucha y en los próximos días definirá medidas de fuerza Por Gonzalo Magliano + Agregar ámbito en









El triunvirato se reunió con confederaciones de sindicatos del transporte, industria, alimentación y la energía, entre otras. Abundaron las criticas al Gobierno y a la reforma laboral.

La CGT se reunió con confederaciones de sindicatos del transporte, industria, alimentación y la energía, entre otras.

La CGT dio el primer paso para un nuevo plan de lucha contra las políticas del Gobierno. Tras una reunión con confederaciones de sindicatos, confirmaron este miércoles en un comunicado que trabajan en una serie de acciones coordinadas en todo el país. Según pudo confirmar Ámbito, la semana próxima se reunirá la mesa chica de la central obrera para definir los medidas a tomar. Huelga general y "paro a la francesa" son algunas de las opciones que barajan.

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"El contexto exige avanzar en la construcción de un plan de lucha sostenido, escalonado y con capacidad de involucrar al conjunto de organizaciones confederadas que combine firmeza, creatividad y construcción colectiva", afirmó la Confederación General del Trabajo (CGT) en un comunicado difundido tras la reunión con confederaciones de sindicatos del transporte, industria, alimentación y la energía, entre otras.

El panorama que describieron las decenas de dirigentes gremiales fue dramática. Criticaron el rumbo económico trazado por el presidente Javier Milei y advirtieron que "profundiza el debilitamiento del entramado industrial nacional, genera pérdida de empleo, caída del poder adquisitivo y un escenario de creciente incertidumbre para millones de trabajadores y trabajadoras".

La CGT evitó confirmar acciones concretas hasta que no se reúna el Consejo Directivo Nacional, máximo órgano de la central y la única habilitada para tomar medidas. Antes, la cúpula quiere ajustar todos los acuerdos posibles dentro de una central llena de tensiones por la perdida del poder adquisitivo de los asalariados, la rediscusión de convenios colectivos y el cierre de empresas.

CGT Francia La opción que más consenso estaría logrando es la de un "paro a la francesa", tomada de la resistencia contra la reforma previsional impulsada por el mandatario galo Emmanuel Macrón.

Huelga general o "paro a la francesa" Según confiaron a este medio participantes del encuentro, varios gremios propusieron un paro general, mientras que otros se inclinaban por un plan de lucha de reclamos selectivos. "No alcanza con un paro. Hay que tener un plan sostenido en el tiempo y sumando a otros sectores de la sociedad que también están sufriendo el ajuste", afirmó Brey ante la consulta de este medio antes de la reunión. Dentro del triunvirato (Jorge Sola, Christian Jerónimo y Octavio Argüello), no ven con buenos ojos convocar a una nueva huelga general. Evalúan que no pueden garantizar la adhesión de sindicatos clave como la UTA y La Fraternidad (Trenes), condicionados por el Gobierno por la aplicación de multas millonarias ante el desacato de conciliaciones obligatorias dictadas por la Secretaria de Trabajo de Julio Cordero. La opción que más consenso estaría logrando es la de un "paro a la francesa", tomada de la resistencia contra la reforma previsional impulsada por el mandatario galo Emmanuel Macron. Esta estrategia consiste en una serie de medidas de fuerzas escalonadas de diferentes gremios. En vez de una sola huelga general, con un efecto de corto alcance, la idea es realizar paros alternados en diferentes ramas como el transporte, otro de bancarios, a la semana siguiente de la educación, y así sucesivamente con otras actividades. De esta manera, aspiran a extender las medidas de fuerza durante semanas con menos desgaste para los sindicatos. El desafío no es menor para la CGT, golpeada tras los continuos reveses en la reforma laboral, la cual apenas lograron amortiguar en algunos artículos. No tienen esperanzas de que Javier Milei cambie su política, pero si de contribuir a un nuevo clima que pueda cosechar un próximo gobierno más cercano políticamente.

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